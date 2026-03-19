Shenmue III Enhanced dévoile en images ses améliorations et lance les précommandes d’éditions physiques

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On ne peut pas dire que l’on s’attendait particulièrement à son annonce lorsqu’elle fut effectuée l’été dernier, mais Shenmue III Enhanced va se charger de redorer le blason d’un épisode sorti avec un certain nombre de problèmes, y compris techniques. Et désormais entre les mains de ININ Games, il est temps de donner envie au public de se (re)plonger dans le troisième opus de la licence cultissime, notamment via le lancement des précommandes et la diffusion d’un trailer.

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Jaquette de Shenmue III
Shenmue III
pc
ps4

Date de sortie : 19/11/2019

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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