Shenmue III Enhanced dévoile en images ses améliorations et lance les précommandes d’éditions physiques

Une édition spéciale et un collector au menu

Dire que Shenmue III Enhanced va complètement réhabiliter l’œuvre originale est très certainement un rêve irréalisable, mais c’est en toute bonne foi que cette revisite se montre lors d’un premier trailer, accompagné de commentaires de Yu Suzuki.

C’est ici l’occasion de voir le travail réalisé sur les graphismes, entre des textures plus nettes en 4K, davantage de détails, le support du FSR et DLSS (non, pas celui-là), des temps de chargement réduits ou encore une foule de PNJ un peu plus fournie.

On rappelle aussi que l’expérience sera plus souple que dans le titre de base avec de la régénération de santé avant les combats, une économie moins assommante et même un choix de caméra reprenant celui des deux premiers épisodes, en sachant que tout cela peut être désactivé pour revivre les conditions de jeu initiales.

La communication du jour se charge aussi d’inciter aux précommandes en révélant trois éditions. Mettons de côté la version standard, commençons par la Special Edition qui contiendra les éléments suivants :

Le jeu Shenmue III Enhanced

Une boîte spéciale

Le Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue”

L’artbook “The Making of Shenmue III Enhanced”

Bien entendu, un collector sera de la partie, avec encore plus de goodies :

Le jeu Shenmue III Enhanced

Une boîte collector

Le Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue”

L’artbook Shenmue III Enhanced

Un poster A2

Une planche d’autocollants

Des cartes Kung Fu

Un shikishi

Une figurine d’environ 15cm de Ryo Hazuki en posture d’entraînement

Un parchemin

Un porte-clés

Enfin, signalons que la version Switch 2 bénéficiera du jeu complet sur cartouche, et que l’upgrade sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent une copie PC ou PS4.

Shenmue III Enhanced verra sa date de sortie annoncée dans quelques semaines, et est d’ores et déjà attend sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.