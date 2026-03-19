Shenmue III Enhanced dévoile en images ses améliorations et lance les précommandes d’éditions physiques
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Rédigé par Alexis
On ne peut pas dire que l’on s’attendait particulièrement à son annonce lorsqu’elle fut effectuée l’été dernier, mais Shenmue III Enhanced va se charger de redorer le blason d’un épisode sorti avec un certain nombre de problèmes, y compris techniques. Et désormais entre les mains de ININ Games, il est temps de donner envie au public de se (re)plonger dans le troisième opus de la licence cultissime, notamment via le lancement des précommandes et la diffusion d’un trailer.
Une édition spéciale et un collector au menu
Dire que Shenmue III Enhanced va complètement réhabiliter l’œuvre originale est très certainement un rêve irréalisable, mais c’est en toute bonne foi que cette revisite se montre lors d’un premier trailer, accompagné de commentaires de Yu Suzuki.
C’est ici l’occasion de voir le travail réalisé sur les graphismes, entre des textures plus nettes en 4K, davantage de détails, le support du FSR et DLSS (non, pas celui-là), des temps de chargement réduits ou encore une foule de PNJ un peu plus fournie.
On rappelle aussi que l’expérience sera plus souple que dans le titre de base avec de la régénération de santé avant les combats, une économie moins assommante et même un choix de caméra reprenant celui des deux premiers épisodes, en sachant que tout cela peut être désactivé pour revivre les conditions de jeu initiales.
La communication du jour se charge aussi d’inciter aux précommandes en révélant trois éditions. Mettons de côté la version standard, commençons par la Special Edition qui contiendra les éléments suivants :
- Le jeu Shenmue III Enhanced
- Une boîte spéciale
- Le Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue”
- L’artbook “The Making of Shenmue III Enhanced”
Bien entendu, un collector sera de la partie, avec encore plus de goodies :
- Le jeu Shenmue III Enhanced
- Une boîte collector
- Le Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue”
- L’artbook Shenmue III Enhanced
- Un poster A2
- Une planche d’autocollants
- Des cartes Kung Fu
- Un shikishi
- Une figurine d’environ 15cm de Ryo Hazuki en posture d’entraînement
- Un parchemin
- Un porte-clés
Enfin, signalons que la version Switch 2 bénéficiera du jeu complet sur cartouche, et que l’upgrade sera gratuite pour celles et ceux qui possèdent une copie PC ou PS4.
Shenmue III Enhanced verra sa date de sortie annoncée dans quelques semaines, et est d’ores et déjà attend sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.
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Date de sortie : 19/11/2019