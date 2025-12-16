4 jeux vont quitter le PlayStation Plus Extra dès le mois de janvier, dont un Like a Dragon
Rédigé par Jordan
Les abonnés au service PlayStation Plus Extra (et Premium) peuvent aujourd’hui retrouver une bibliothèque enrichie avec l’arrivée de nouveaux jeux dans l’abonnement. Ce qui veut aussi dire que PlayStation nous prévient que quelques jeux s’apprêtent à plier bagage, et ce dès le mois prochain. Mais pour ce mois de janvier 2026, la liste des départs n’est heureusement pas très longue.
Les prochains jeux à quitter le PlayStation Plus
Dès le mois de janvier, ce sont donc quatre jeux qui quitteront l’abonnement PlayStation Plus Extra, et pour une fois on peut se réjouir du fait que la sélection est mince. Voici les jeux qui devraient quitter le service aux alentours du 20 janvier prochain :
- Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | PS5, PS4
- SD Gundam Battle Alliance | PS5, PS4
- Sayonara Wild Hearts | PS4
- Monopoly Plus | PS4
Si vous n’avez pas encore eu le temps de jouer aux jeux présents dans cette liste, c’est donc le moment ou jamais avant qu’ils quittent l’abonnement, même s’il est tentant d’aller d’abord faire un tour du côté des nouveautés qui sont assez nombreuses en ce mois de décembre. On ne pourra que trop conseiller d’aller jeter un œil à Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name si vous souhaitez être à jour dans la série Yakuza/Like a Dragon, et de laisser une chance à Sayonara Wild Hearts qui est assez unique en son genre.
