PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en décembre avec Assassin’s Creed Mirage et Granblue Fantasy Relink

Les jeux du mois de décembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium

Pour le mois de décembre, le PlayStation Extra vous réserve pas mal de choix avec un Assassin’s Creed Mirage qui vaut le détour, à moins de préférer un bon Nioh-like avec Wo Long: Fallen Dynasty. Les bambins pourront aussi se tourner vers des jeux Pat’Patrouille, voire Cat Quest III, qui est aussi un jeu d’aventure qui peut s’adresser à un jeune public (et à un moins jeune).

À l’exception de Skate Story, déjà disponible dans l’abonnement, tous ces jeux arriveront sur le service dès le 16 décembre. Voici la liste des jeux à retrouver en décembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium