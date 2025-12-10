PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en décembre avec Assassin’s Creed Mirage et Granblue Fantasy Relink
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Pour une fois, PlayStation s’est montré assez généreux avec la sélection des jeux sur le PS Plus Essentials en ce mois de décembre. Sans doute grâce à l’esprit des fêtes. Le constructeur enchaîne maintenant sur l’annonce des jeux qui vont rejoindre les catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium, et là encore, les abonnés auront droit à une sélection assez sympathique.
Les jeux du mois de décembre sur le PlayStation Plus Extra/Premium
Pour le mois de décembre, le PlayStation Extra vous réserve pas mal de choix avec un Assassin’s Creed Mirage qui vaut le détour, à moins de préférer un bon Nioh-like avec Wo Long: Fallen Dynasty. Les bambins pourront aussi se tourner vers des jeux Pat’Patrouille, voire Cat Quest III, qui est aussi un jeu d’aventure qui peut s’adresser à un jeune public (et à un moins jeune).
À l’exception de Skate Story, déjà disponible dans l’abonnement, tous ces jeux arriveront sur le service dès le 16 décembre. Voici la liste des jeux à retrouver en décembre dans l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium :
PlayStation Plus Extra
- Assassin’s Creed Mirage | PS5, PS4
- Wo Long: Fallen Dynasty | PS5, PS4
- Skate Story | PS5
- Granblue Fantasy: Relink | PS5, PS4
- Planet Coaster 2 | PS5
- Cat Quest III | PS5, PS4
- LEGO Horizon Adventures | PS5
- Paw Patrol, la Pat’Patrouille : Grand Prix | PS5, PS4
- Paw Patrol, la Pat’Patrouille World | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Soulcalibur III | PS5, PS4
Cet article peut contenir des liens affiliés