35 ans après sa sortie, le jeu City Hunter revient dans une version traduite sur les consoles modernes

Une version physique est aussi prévue

Sorti à l’origine sur PC Engine au tout début des années 90, le jeu City Hunter nous revient dans un portage sur les plateformes modernes, avec quelques nouveautés au programme, même si pour le moment, il n’est question que d’une traduction dans plusieurs langues. Ce qui n’est pas rien, surtout en sachant que le titre sera donc bien disponible en version française.

On découvre ce portage dans une première vidéo, qui soufflera un bon vent de nostalgie à celles et ceux qui regardaient l’anime il y a quelques décennies (désolé pour cet immense coup de vieux).

City Hunter sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch dès le 26 février prochain. Une édition physique sur PS5 et Switch est également prévue en Europe grâce à Red Art Games, qui sortira le 26 mars 2026, en plus d’une édition collector que l’on découvrira plus tard (un steelbook et un stand acrylique seront au programme) sur le site du distributeur. Un objet de collection à posséder pour tous les fans de Ryô Saeba.