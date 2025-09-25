Xbox : Voici toutes les annonces du showcase spécial Tokyo Game Show 2025 (Forza Horizon 6, Gungrave…)

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces présentées durant le showcase Xbox du Tokyo Game Show 2025, et on sera brefs étant donné qu’il n’y avait pas grand-chose à en tirer.

Gungrave GORE Blood Heat

Plateformes : PC – Xbox Series

Pour ceux en manque de « Devil May Cry à la maison », Gungrave G.O.R.E Blood Heat propose une refonte complète de Gungrave G.O.R.E sortie en 2022 et faisant suite à la série entamée sur PS2. Le tout avec un univers créé par le mangaka Yasuhiro Nightow que vous connaissez surement avec Trigun. Même si l’on peut être dubitatif sur ce « remake qui ne dit pas son nom » et nous rappelle ce que fait Sony avec ses licences, cette nouvelle version pourra potentiellement donner une seconde chance à la licence qui était revenu timidement il y a trois ans

007: First Light

Plateformes : PC – Xbox Series – PS5 – Switch 2

Même s’il a eu droit à son propre State of Play, 007: First Light ne voulait pas faire de jaloux. Il est réapparu brièvement durant le showcase de Xbox avec peu de choses inédites à présenter si ce n’est une bande-annonce explosive qui résumait sa dernière présentation. Mais on a tout de même eu droit à une petite annonce concernant le personnage de Q, qui sera ici joué par l’actrice Gemma Chan (Les Éternels, The Creator).

Double Dragon Revive

Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One – PS5 – PS4 – Switch

Avant sa sortie qui est prévue pour le mois prochain, le beat’em up Double Dragon Revive est venu nous parler de son mode Extra, qui donnera accès à des défis spéciaux pour débloquer des récompenses uniques, comme des bouts de narration à propos de certains personnages.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Plateformes : PC – Xbox Series – PS5 – Switch 2

Officialisé il y a peu lors du dernier Nintendo Direct, Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake refait les présentations via l’intermédiaire de son réalisateur Makoto Shibata, qui passe en revue les différentes améliorations apportées par le remake, comme l’évolution de la Camera Obscura.

Aniimo

Plateformes : PC – Xbox Series

Xbox aura lui aussi son Pokémon/Palworld/RPG de capture de monstres avec Aniimo. Le jeu est réapparu pour nous présenter quelques-unes des petites bestioles que l’on pourra croiser dans le monde d’Idyll, avec lesquelles on pourra interagir de différentes façons.

Sudden Strike 5

Plateformes : PC – Xbox Series

Sudden Strike 5 vous promet de vous renvoyer à la Seconde Guerre mondiale en mettant en scène des conflits iconiques, avec des factions à choisir et un système de doctrines évolué, vous demandant de bien réfléchir à votre stratégie.

Monster Hunter Stories

Plateformes : PC – Xbox Series

Après avoir montré de nouvelles images de gameplay pour Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection qui s’était déjà largement présenté lors du Capcom Program, le titre a confirmé sa sortie sur Xbox Series X|S pour le 13 mars 2026. Surprise, les deux premiers jeux, Monster Hunter Stories and Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins, débarqueront le 14 novembre prochain sur Xbox One afin de vous mettre à jour d’ici la sortie du troisième opus.

Hitman: World of Assassination

Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One – PS5 – PS4 – Switch

Il n’y en avait pas que pour l’agent 007 chez IO Interactive, qui n’a pas oublié son agent 47. Hitman: World of Assassination continue de recevoir du contenu inédit, et cette fois-ci, vous devrez assurer la protection du grand Bruce Lee, qui doit absolument remporter son prochain combat.

Hotel Barcelona

Plateformes : PC – Xbox Series – PS5

Juste avant sa sortie programmée pour demain, Hotel Barcelona était au cœur d’une présentation de gameplay décalée en compagnie de Swery65 et ses amis (dont un invité surprise), servant ainsi à illustrer le mode multijoueur du titre.

Rhythm Doctor

Plateformes : PC – Xbox Series

Sans doute l’un des jeux les plus singuliers de cette conférence, qui en manquait cruellement, Rhythm Doctor va quitter son accès anticipé et promet d’être une expérience musicale pas comme les autres où vous devrez sauver vos patients grâce au pouvoir du rythme de la musique.

Microsoft Flight Simulator 2024

Plateformes : PC – Xbox Series

Alors qu’un portage PS5 a été confirmé la veille, Microsoft Flight Simulator 2024 refait parler de lui avec une mise à jour qui sera évidemment sous le thème du Japon. Les plus grandes villes du pays seront à l’honneur avec 23 nouvelles zones en photogrammétrie, et une nouvelle légende locale a été présentée, le NAMC YS‑11.

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven

Plateformes : PC – Xbox Series

Sorti sur d’autres plateformes depuis presque un an maintenant, Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven arrive aujourd’hui même sur Xbox Series. Un JRPG de plus pour Xbox, qui montre aussi que Square Enix en a bien terminé avec l’exclusion de certaines plateformes.

Starsand Island

Plateformes : PC – Xbox Series

On a d’abord cru revoir Aniimo, mais Starsand Island est un jeu à part qui nous fera découvrir une île paradisiaque, dans laquelle vous pourrez vous balader librement et planter vos cultures ou construire votre habitat, le tout avec une dimension multijoueur.

Project Evilbane

Plateformes : PC – Xbox Series

Project Evilbane est un action-RPG qui sera jouable à 4 en coopération, déjà disponible en pré-alpha via le programme Xbox Insider, mais pour celles etc eux qui le découvrent, on a droit à une bande-annonce centrée sur le système de combat du jeu.

Ninja Gaiden 4

Plateformes : PC – Xbox Series

Ninja Gaiden 4 veut s’adapter à tous les styles de public puisqu’il a d’abord été question d’un mode de difficulté amoindri afin de suivre l’histoire sans trop mourir, mais pour les habitués de la série, un mode de difficulté extrême viendra aussi les divertir. On en a un extrait dans cette nouvelle vidéo, tandis qu’un mode entraînement plus poussé que jamais a aussi été évoqué.

Mistfall Hunter

Plateformes : PC – Xbox Series

Sans doute passé inaperçu auprès de beaucoup de personnes, le PRG d’extraction PvPvE Mistfall Hunter avait quelques informations à partager, notamment autour de sa seconde map, intitulée Solemn Needles.

Winter Burrow

Plateformes : PC – Xbox Series

Le jeu de survie tout mignon qu’est Winter Burrow a mis du temps à dévoiler sa date de sortie, mais c’est maintenant fin. On retrouve notre petite souris courageuse qui s’aventure dans le froid glacial dans cette nouvelle vidéo de gameplay.

Terminull Brigade

Plateformes : PC – Xbox Series

Le free-to-play Terminull Brigade est loin d’avoir la cote en ce moment, mais il était au programme pour dévoiler une nouvelle cinématique qui vient également teaser une collaboration avec Neon Genesis Evangelion, dans l’espoir de retrouver sa communauté.

Age of Mythology Retold: Heavenly Spear

Plateformes : PC – Xbox Series – PS5

Juste avant son lancement, l’extension Heavenly Spear d’Age of Mythology: Retold est venu se rappeler à notre bon souvenir. Et comme c’était visiblement le thème de la journée, cette nouvelle aventure se déroulera au Japon avec 12 missions inédites à découvrir, avec de nouveaux pouvoirs et dieux à rencontrer.

Call of Duty Black Ops 7

Plateformes : PC – Xbox Series – PS5 – Xbox One – PS4

On continue avec l’esprit Japon chez les Xbox Game Studios, cette fois-ci du côté de Call of Duty Black Ops 7 qui proposera deux map multijoueur, la première illustrant une ville de Tokyo dans les années 2035, tandis qu’une autre offrira un paysage un peu plus rural.

Forza Horizon 6

Plateformes : PC – Xbox Series

La conférence s’est achevée sur l’annonce que tout le monde attendait, celle de Forza Horizon 6. Et, oh surprise, lui aussi se déroulera au Japon, ce qui aide à comprendre le timing de l’annonce. Le teaser ne montrait cependant presque rien, mais on sait que le jeu sortira en 2026, et qu’il fera à nouveau parler de lui en début d’année prochaine. On a également la confirmation qu’une version PS5 est déjà en route, même si elle arrivera un peu plus tard que les autres.

Voilà de quoi conclure une présentation peu passionnante, même si cela était attendu étant donné que Xbox faisait ici un bel appel du pied au public japonais en mettant le pays à l’honneur dans ses propres productions.