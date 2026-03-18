City Hunter : Rejouer au seul jeux vidéo de la licence 36 ans après, c’est si bien que ça ?

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City Hunter, ou Nicky Larson pour ceux qui préfèrent la version française un peu plus édulcorée dans les dialogues, n’a eu qu’un seul véritable jeu vidéo. Une chose qui peut paraitre très surprenante, dans la mesure où il y a matière à faire une adaptation vidéoludique, à condition que le développeur derrière ne soit pas un manche non plus.

Pour réparer cet affront et aussi pour fêter le 40ᵉ anniversaire en grande pompe de ce manga culte, c’est l’éditeur japonais Clouded Leopard Entertainment qui s’est décidé à ressortir le seul titre vidéoludique existant des aventures de Ryo Saeba. Côté développeur, ce sont les français de Red Art Games, basé à Metz, qui s’occupent du portage. Traduit enfin dans la langue de Molière et disposant de quelques retouches çà et là, est-ce que ce jeu vidéo City Hunter est si bien qu’il en a l’air ?

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Jaquette de City Hunter
City Hunter
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Date de sortie : 26/02/2026

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