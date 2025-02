Le roguelike coopératif 33 Immortals débutera son accès anticipé le 18 mars

Commencez à réunir votre entourage

33 Immortals est enfin prêt, du moins pour être lancé en accès anticipé. Malgré le retard, Thunder Lotus Games veut faire en sorte que la version 1.0 soit la plus équilibrée possible, surtout pour assurer les serveurs, et c’est pour ça qu’il aura besoin du public et de ses critiques. L’aventure débutera néanmoins dès le 18 mars, date à laquelle 33 Immortals sera disponible sur PC (Epic Games Store et Microsoft Store) et Xbox Series, en sachant que le jeu est aussi prévu sur le Xbox Game Pass.

Ce court trailer qui nous a été présenté durant le showcase nous permet de refaire le point sur les bases de 33 Immortals, qui est un roguelike coopératif jouable jusqu’à 33 (forcément). Pas besoin d’avoir 32 amis pour autant, mais n’espérez peut-être par parcourir les différents niveaux du jeu sans l’aide d’autres personnes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à (re)lire notre interview de Stephan Logier (directeur créatif) et Marie Cailhol (senior marketing manager) de Thunder Lotus réalisée l’année dernière à l’occasion de notre AG French Direct.