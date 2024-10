33 Immortals : L’accès anticipé du roguelike coopératif de Thunder Lotus Games est repoussé à 2025

Un report nécessaire pour éviter des débuts trop chaotiques

D’après le message publié hier sur leurs réseaux sociaux, les développeurs derrière Spiritfarer, Sundered et Jotun ont déclaré avoir besoin d’un délai supplémentaire afin de s’assurer que l’accès anticipé de leur prochain projet ne se déroule pas dans des conditions trop chaotiques. Plus concrètement, selon eux :

« Le jeu a besoin d’un peu plus de temps avant d’être prêt. Nous faisons de grands progrès mais cette année est passée à toute vitesse ! Nous devons encore corriger plusieurs soucis de stabilité inattendus et répondre positivement aux précieux retours que vous nous avez envoyés pendant les phases de tests. »

Rendez-vous donc l’an prochain pour découvrir 33 Immortals sur PC, via l’Epic Games Store et le Microsoft Store, Xbox Series et le Game Pass. Pour rappel, ce titre nous proposera de contrôler une âme damnée devant combattre des hordes de monstres afin d’acquérir l’équipement et les pouvoirs nécessaires dans le but d’empêcher son Dieu de rendre le jugement final à son encontre. Pour l’aider à y arriver, il faudra notamment compter sur le soutien des 32 joueurs/joueuses qui se battront à nos côtés avec le même objectif.

Pour en apprendre davantage à son sujet, n’hésitez pas à consulter notre interview de Stéphan Logier et Marie Cailhol, respectivement directeur créatif et Senior Marketing Manager de la production, réalisée quelques mois plus tôt dans le cadre de l’AG French Direct.