2XKO offre un cadeau d’adieu avec un personnage surprise pour son roster, Sett

Sett sera l’ultime combattant de 2XKO

On sait désormais que Samira arrivera dans 2XKO dès le 27 octobre, juste avant que le développement actif du jeu cesse. Mais Riot a décidé de nous offrir une dernière surprise en ajoutant un autre personnage jouable au casting, qui arrivera à la même date. Et il s’agit de Sett, longtemps espéré par les fans de League of Legends dans la mesure où le colosse colle parfaitement à un jeu de combat, étant donné qu’il fracasse ses adversaires avec ses poings, ses coudes, ses pieds ou encore son front.

On imagine que le personnage était déjà dans les plans de Riot, qui s’est dépêché de le rendre jouable pour marquer le coup plutôt que d’abandonner le travail déjà effectué à son sujet.

Pour rappel, l’arrêt des mises à jour contenant des nouveautés est programmé pour le mois de décembre. Les serveurs resteront malgré tout ouverts et vous pourrez continuer à télécharger le jeu sur PC, PS5 et Xbox Series. Allez savoir si la dernière mise à jour nous réservera aussi des surprises de ce calibre ou non.