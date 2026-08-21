Fin de partie pour 2XKO, dont le développement s’arrête même si les serveurs restent ouverts

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Riot avait beau tenir un discours rassurant sur l’avenir de 2XKO, tout le monde a compris que l’arrêt de mort pour le jeu a été signé dès le moment où la moitié de son équipe a été licenciée, et ce quelques jours après le lancement de la version 1.0. Difficile de se remettre d’une telle chose, et si Riot a voulu afficher un beau visage durant les mois suivants avec la sortie de plusieurs personnages jouables, on se doutait que ça n’allait pas être la même chose en 2027. On en a aujourd’hui la triste confirmation.

2XKO // Source : Riot

KO économique

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Riot annonce la fin du développement pour 2XKO dès le mois de décembre. Ce qui veut dire qu’après cette date, n’attendez plus aucune nouveauté sur le jeu, et encore moins de personnages inédits. L’équipe explique que le jeu ne rassemble tout simplement pas assez de monde :

« Nous avons évalué les performances globales du jeu, pas simplement les revenus, mais également la rétention de joueurs, le nombre de nouveaux joueurs, et leur investissement, tout au long de l’année 2026. Nous avons eu des retours positifs à la sortie d’Akali, Senna et Thresh, de l’Ascension (PVE), et des incroyables événements compétitifs tout au long de l’année. Mais même lors de ces moments forts, nous n’avons pas vu de changements quant à la trajectoire du jeu, seulement une fraction de ce qui était nécessaire pour rendre le jeu viable sur le long terme. Avec le temps, il est devenu clair qu’il serait impossible de continuer à activement développer le jeu comme nous le faisons actuellement. »

Le jeu coûterait bien plus cher à produire que ce qu’il ne rapporte, et même si d’autres options ont été explorées comme un changement de modèle économique, mieux valait arrêter les frais dès maintenant.

Malgré cela, les serveurs restent ouverts, et vous pourrez toujours jouer à 2XKO à l’avenir. Reste à savoir pour combien de temps, mais pour l’instant aucune fermeture n’est envisagée. Tous les champions seront déverrouillés, et la plupart des DLC cosmétiques seront regroupés dans un seul pack à 39,99 €. Si vous avez acheté quelque chose sur le jeu (celui-ci étant free-to-play) avant le 20 août, vous pouvez demander un remboursement. Les KO Points ne peuvent plus être achetés.

Avant la fin du développement, deux nouveaux champions sont attendus avec Lux (prévue pour le 8 septembre) et Samira (octobre), et un dernier patch aura lieu en décembre pour corriger d’ultimes bugs.

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Jaquette de 2XKO
2XKO
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Date de sortie : 07/10/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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