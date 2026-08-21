Fin de partie pour 2XKO, dont le développement s’arrête même si les serveurs restent ouverts

KO économique

Dans un communiqué publié sur son site officiel, Riot annonce la fin du développement pour 2XKO dès le mois de décembre. Ce qui veut dire qu’après cette date, n’attendez plus aucune nouveauté sur le jeu, et encore moins de personnages inédits. L’équipe explique que le jeu ne rassemble tout simplement pas assez de monde :

« Nous avons évalué les performances globales du jeu, pas simplement les revenus, mais également la rétention de joueurs, le nombre de nouveaux joueurs, et leur investissement, tout au long de l’année 2026. Nous avons eu des retours positifs à la sortie d’Akali, Senna et Thresh, de l’Ascension (PVE), et des incroyables événements compétitifs tout au long de l’année. Mais même lors de ces moments forts, nous n’avons pas vu de changements quant à la trajectoire du jeu, seulement une fraction de ce qui était nécessaire pour rendre le jeu viable sur le long terme. Avec le temps, il est devenu clair qu’il serait impossible de continuer à activement développer le jeu comme nous le faisons actuellement. »

Le jeu coûterait bien plus cher à produire que ce qu’il ne rapporte, et même si d’autres options ont été explorées comme un changement de modèle économique, mieux valait arrêter les frais dès maintenant.

Malgré cela, les serveurs restent ouverts, et vous pourrez toujours jouer à 2XKO à l’avenir. Reste à savoir pour combien de temps, mais pour l’instant aucune fermeture n’est envisagée. Tous les champions seront déverrouillés, et la plupart des DLC cosmétiques seront regroupés dans un seul pack à 39,99 €. Si vous avez acheté quelque chose sur le jeu (celui-ci étant free-to-play) avant le 20 août, vous pouvez demander un remboursement. Les KO Points ne peuvent plus être achetés.

Avant la fin du développement, deux nouveaux champions sont attendus avec Lux (prévue pour le 8 septembre) et Samira (octobre), et un dernier patch aura lieu en décembre pour corriger d’ultimes bugs.