2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo

Le champion idéal pour faire rager l’adversaire

Ne vous fiez pas à sa bouille adorable. Au même titre que tous les autres champions de 2XKO, Teemo est là pour casser des bouches. Le bon scout adorera se battre à distance via ses gadgets et les champignons qu’il peut disséminer sur le terrain, de quoi le rendre aussi insaisissable que mignon.

Un personnage très à part du reste du casting, qui est tout le contraire du dernier venu Blitzcrank et qui vient donc compléter le roster en tant que dixième champion. Pas forcément celui que l’on aurait imaginé, mais ce n’est que le début pour 2XKO qui recevra un nouveau personnage jouable lors de chaque saison.

2XKO sortira en accès anticipé dès le 7 octobre prochain sur PC. Des versions consoles PS5 et Xbox Series arriveront quant à elles un peu plus tard à une date indéterminée.