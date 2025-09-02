2XKO ajoute Blitzcrank à son roster, juste avant la sortie de sa bêta
C’est bientôt l’heure de vérité pour 2XKO, qui démarrera sa bêta d’envergure le 9 septembre prochain. Malgré l’aura de la licence League of Legends, le jeu de Riot Games aura fort à faire pour séduire la scène du versus fighting, qui voit en 2XKO un titre au contenu trop limité. La faute à un casting minuscule, qui ne comptait jusqu’ici que 8 personnages. En voilà cependant un neuvième, qui fait sera lui aussi jouable via la bêta.
Le robot sauvage
C’est donc Blitzcrank qui est la dernière roue du carrosse 2XKO avant que celui-ci entre dans sa bêta. Le golem de Zaun montre qu’il sera un véritable poids lourd, encore plus que les autres personnages déjà très musclés du roster, et il nous dévoile toutes ses capacités dans une première vidéo de gameplay. Blitzcrank sera bel et bien jouable dans la bêta du jeu à venir. Il rejoint donc Darius, Ahri, Ekko, Yasuo, Illaoi, Braum, Jinx et Vi.
Rappelons que cette bêta fermée de 2XKO sera en ligne dès le 9 septembre prochain sur PC, et les inscriptions sont encore ouvertes. Des versions PS5 et Xbox Series du jeu sont également prévues pour le jeu complet. Pour en savoir davantage sur 2XKO, n’hésitez pas à lire nos dernières impressions sur le jeu ainsi que notre interview en compagnie de Shawn Rivera, son réalisateur.
