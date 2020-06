13 Sentinels: Aegis Rim dévoile enfin sa date occidentale

Le chemin menant à 13 Sentinels: Aegis Rim a été long et il touche bientôt à sa fin. Comme promis, Atlus a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay lors du Summer of Gaming d’IGN et comme le jeu est sorti l’an dernier au Japon, on se doutait bien qu’il s’agissait surtout d’annoncer une date de sortie occidentale.

Ça sera aussi la rentrée pour les lycéens pilotes de méchas

13 Sentinels: Aegis Rim avait eu droit à un premier trailer le 15 septembre 2015. L’attente aura donc duré 5 années, à quelques jours près, puisque le jeu de Vanillaware (Odin Sphere, Muramasa, Dragon’s Crown) sortira chez nous le 8 septembre 2020. On y suit le quotidien de 13 lycéens dans un Japon des années 80 où les attaques de kaijus sont fréquentes. Il y a des phases d’exploration en 2D, plus narratives avec des dialogues. Et des combats de méchas contre les monstres.

La mauvaise nouvelle, c’est que la pandémie ne permettra pas d’enregistrer les voix anglaises à temps pour la sortie du jeu. Il faudra donc attendre un patch gratuit si vous préférez éviter les voix japonaises. Mais la bonne nouvelle, c’est que les textes seront eux bien traduits en français (et espagnol, allemand, italien). La précommande donnera droit à un artbook, dans la limite des stocks disponibles pour l’édition physique et en numérique pour le dématérialisé.

Rendez-vous donc le 8 septembre 2020 sur PlayStation 4 pour jouer à 13 Sentinels: Aegis Rim, puisque l’on rappelle que sans surprise, la version Vita a été annulée.