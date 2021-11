13 Sentinels: Aegis Rim annonce son arrivée sur Switch pour le 12 avril 2022

Plébiscité lors de sa sortie en 2020 chez nous sur PS4, 13 Sentinels: Aegis Rim a eu droit à un beau succès commercial malgré son statut de jeu de niche. Atlus a décidé de poursuivre la carrière du jeu en lui offrant une version Switch, qui vient tout juste d’être annoncée avec un nouveau trailer.

La meilleure plateforme pour le jeu ?

Initialement pensé pour la PS Vita, 13 Sentinels: Aegis Rim n’est finalement arrivé chez nous que dans une version PS4, au grand dam de celles et ceux préférant jouer à ce type de jeu sur des consoles portables.

Plus d’un an après la sortie occidentale du titre, Atlus a visiblement compris l’intérêt d’une version portable du titre, et c’est pourquoi on apprend que le jeu arrivera sur Switch, le 14 avril 2022 au Japon. Et bonne nouvelle, cette fois-ci, c’est l’Occident qui pourra en profiter le premier, puisqu’il arrivera ici le 12 avril.

Si vous souhaitez en savoir plus sur 13 Sentinels: Aegis Rim, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PS4.