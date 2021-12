Atlus ajoute un jeu non annoncé à son catalogue Steam, Persona 5 sur PC en vue ?

Les fans d’Atlus attendent sans arrêt des nouvelles concernant des portages attendus sur Switch et PC, on pense bien sûr à Persona 5 Royal. Les joueurs PC peuvent prendre leur pari puisque la page officielle d’Atlus a bougé sur Steam.

Persona 5 Royal, Persona 3, 13 Sentinels… ? Faites vos paris

btw, atlus's steam page was updated with -14- My Games …it was 13 before todayhttps://t.co/p1Hw9kpFWO — Pan-hime – Persona stan (@regularpanties) December 6, 2021

Pan-hime, une utilisatrice de twitter qui avait d’ailleurs révélé les informations du dataminage de Shin Megami Tensei V, nous fait remarquer que la page Steam d’Atlus a été mise à jour aujourd’hui. Sur cette page, nous sommes ainsi passé de 13 à 14 jeux (via web.archive.org). Cela pourrait donc indiquer un nouveau portage PC pour un jeu Atlus. Même si l’on peut évidemment s’attendre à un Catherine Full Body ou à un 13 Sentinels (au vu de sa récente annonce sur Switch), on peut également miser sur du Persona étant donné que la firme a apparemment prévu des annonces liées à l’anniversaire de la franchise ce mois-ci.

Avec l’énorme succès du portage surprise de Persona 4 Golden, on peut espérer un Persona 3, des Persona Dancing, mais surtout le très attendu Persona 5 Royal. Etant donné que cette mise à jour s’effectue quelques jours avant les Game Awards prévus pour le 9 décembre prochain, on peut imaginer une grosse annonce Atlus durant l’évènement. En parlant du dataminage précédent, on a évidemment pensé à Shin Megami Tensei V, mais ce serait sans doute un peu tôt puisqu’il est sorti sur Switch il y a à peine un mois.

Et vous ? Quel jeu voyez-vous derrière ce titre mystère ?