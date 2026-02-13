007 First Light nous en dit plus sur son histoire à travers une nouvelle vidéo

Le James Bond Rookie en pleine action

Dans cette nouvelle bande-annonce, nous apercevons d’ores et déjà les quelques exploits en Islande de notre tout jeune agent. Ce dernier est vite recruté par le MI6 depuis que le programme 00 a été réactivé. Notre héros suivra aussi Greenway, agent 00 et instructeur de ce nouveau programme, qui n’a pas l’air d’être convaincu auprès de M par le côté imprévisible de ce jeune James Bond.

Ce bon vieux James devra parcourir les quatre coins du globe afin de poursuivre 009, un ancien agent anglais oeuvrant hélas contre les intérêts du Royaume Uni. Cela l’amènera dans les montagnes des Carpates jusque dans le marché noir l’Aleph où règne Bawma, joué par Lenny Kravitz. En tout cas, le titre s’avère plus que prometteur, et on retrouvera évidemment un titre proposant des moments narratifs, comme des zones plus ouvertes où la liberté d’approche sera encouragée, comme dans les excellents Hitman.

Avec IO Interactive, on ne peut qu’attendre sereinement les yeux fermés 007 First Light, qui déboulera le 27 mai prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.