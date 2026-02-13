007 First Light nous en dit plus sur son histoire à travers une nouvelle vidéo

Toujours prévu pour le 27 mai prochain, 007 First Light a profité du State of Play de Sony pour se mettre une nouvelle fois en lumière. Le titre par les petits gars de IO Interactive nous diffuse une nouvelle bande-annonce qui se centre sur l’histoire du jeu, qui s’annonce de plus en plus palpitant et explosif.

Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026

007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

pc
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive fait machine arrière sur les configurations PC recommandées et revoir le tout à la baisse

007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées

007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light n’arrivera pas à la date prévue, le jeu James Bond aura deux mois de retard
