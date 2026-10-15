007 First Light a enfin une date de sortie sur Switch 2 et ouvre ses précommandes

1

IO Interactive s’est lancé un sacré pari en voulant faire en sorte que son 007 First Light soit aussi disponible sur Switch 2 sans trop de concessions techniques. Le studio a sous-estimé la montagne de travail qui l’attendait, c’est pourquoi il a pris la décision de repousser deux fois la sortie de ce portage, afin d’être certain de livrer un résultat correct dès le lancement. Il lui aura finalement fallu presque un an de développement supplémentaire, puisque cette version ne sortira pas avant le mois de mars.

007 First Light // Source : IO Interactive

Avec un clin d’œil au jeu 007 le plus connu

James Bond est enfin prêt à débarquer sur Switch 2, et pour l’occasion, il a enfilé son plus beau costume. Pour célébrer la sortie de 007 First Light sur la console de Nintendo, IO Interactive a en effet prévu de donner accès à un costard inspiré par celui de l’espion dans GoldenEye, dont l’adaptation en jeu a fait les belles heures de la Nintendo 64.

Cette tenue bonus sera accessible pour toutes celles et ceux qui précommanderont cette version Switch 2, comme nous le montre une nouvelle bande-annonce diffusée chez IGN, durant le Fall Fan Fest organisé par le site. Une vidéo capturée sur Switch 2, nous donnant un meilleur aperçu de la qualité du portage, forcément plus flou et pixelisé que les autres versions du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series.

007 First Light arrivera dès le 18 mars 2027 sur Switch 2, et ce directement dans son édition Deluxe avec quelques skins supplémentaires. On notera également que la version physique sera limitée à une game-kay card, qui demandera donc un téléchargement supplémentaire. À ce stade, on a l’habitude que cette solution soit employée par pratiquement tous les éditeurs sur la machine de Nintendo.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light reçoit aujourd’hui un DLC gratuit avec un mode New Game+ et un mode Photo

007 First Light prend encore du retard sur Switch 2, pas de sortie prévue pour cette année

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light prend encore du retard sur Switch 2, pas de sortie prévue pour cette année

007 First Light vient de dépasser les 4 millions d’exemplaires vendus

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light vient de dépasser les 4 millions d’exemplaires vendus

La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service

pc ps5 xbox series switch 2
La première mise à jour de contenu de 007 First Light est là, et elle vous demande de reprendre du service
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode
Une démo de Monster Hunter Wilds sur Switch 2 vous laissera bientôt jouer au prologue de cet épisode
Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui
switch 2
Fire Emblem: Fortune’s Weave dévoile son Season Pass en trois actes, avec un DLC disponible dès aujourd’hui
Acornia: Mirror Worlds nous présente en vidéo ses combats, ses donjons et sa gestion de boutique de pâtisseries
pc ps5 xbox series switch 2
Acornia: Mirror Worlds nous présente en vidéo ses combats, ses donjons et sa gestion de boutique de pâtisseries
EA Sports FC 27 dévoile la cinquième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la cinquième Team Of The Week
Xbox dévoile sa manette compacte Nano, idéales pour les petites mains et très transportable
xbox series
Xbox dévoile sa manette compacte Nano, idéales pour les petites mains et très transportable
GTA 6 : Le groupe a l’origine de la fuite stoppe ses activités et ne publiera plus aucun extrait
ps5 xbox series
GTA 6 : Le groupe a l’origine de la fuite stoppe ses activités et ne publiera plus aucun extrait
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres
ps5 ps4
PlayStation Plus Extra/Premium : Voici la liste des jeux en octobre avec Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et d’autres
L’Epic Games Store fait peau neuve sur fond d’IA, car « programmer, c’est difficile »
pc
L’Epic Games Store fait peau neuve sur fond d’IA, car « programmer, c’est difficile »
Gran Turismo célèbre ses 30 ans en annonçant une DualSense limitée le jour de la sortie du patch 1.72 pour GT 7
ps5 playstation vr ps4
Gran Turismo célèbre ses 30 ans en annonçant une DualSense limitée le jour de la sortie du patch 1.72 pour GT 7
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – On y a joué, une légende qui n’a rien perdu de son charme ?
switch 2
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – On y a joué, une légende qui n’a rien perdu de son charme ?
Rockstar promet que son prochain jeu ne demandera pas autant de développement que GTA 6
ps5 xbox series
Rockstar promet que son prochain jeu ne demandera pas autant de développement que GTA 6
GTA 6 : 8 huit ans de développement, crunch, fuites… Bloomberg plonge dans les coulisses du plus gros jeu de tous les temps
ps5 xbox series
GTA 6 : 8 huit ans de développement, crunch, fuites… Bloomberg plonge dans les coulisses du plus gros jeu de tous les temps
Ubisoft est en passe de fermer définitivement RedLynx (Trials) et de licencier chez Ubisoft Singapour
pc switch stadia ps4 xbox one
Ubisoft est en passe de fermer définitivement RedLynx (Trials) et de licencier chez Ubisoft Singapour
Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public
pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Pearl Abyss donne sa vision sur les raisons de l’écart entre la réception du jeu par la presse et par le public
Le film Street Fighter sort aujourd’hui dans les salles françaises, une suite serait déjà en cours d’écriture
Le film Street Fighter sort aujourd’hui dans les salles françaises, une suite serait déjà en cours d’écriture
Avec Xbox Labs, Xbox veut explorer « de nouvelles technologies » et surtout se mettre à la page du vibe coding via IA
xbox series
Avec Xbox Labs, Xbox veut explorer « de nouvelles technologies » et surtout se mettre à la page du vibe coding via IA
Asha Sharma promet qu’elle veut aussi de nouvelles licences pour Xbox, même si elle mise surtout sur les grosses séries
xbox series
Asha-Sharma-CEO-Xbox
Edge of Memories repousse sa sortie pour éviter un mois de novembre trop infernal
pc ps5 xbox series
Edge of Memories repousse sa sortie pour éviter un mois de novembre trop infernal
L’excellent Sifu vient désormais coller des patates sur iOS et Android
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one
sifu sloclap
GTA 6 : Une sortie sur PC dès le premier trimestre 2027 ? C’est ce qu’affirme une nouvelle rumeur
ps5 xbox series
GTA 6 : Une sortie sur PC dès le premier trimestre 2027 ? C’est ce qu’affirme une nouvelle rumeur
PEAK bientôt sur PS5 ? C’est ce qu’une nouvelle mention sur l’ESRB suggère
pc
PEAK bientôt sur PS5 ? C’est ce qu’une nouvelle mention sur l’ESRB suggère
God of War: Laufey dévoile son coffret collector à 149,99 €… sans jeu
ps5
God of War: Laufey dévoile son coffret collector à 149,99 €… sans jeu
Une démo de Metaphor ReFantazio vous laisse découvrir le début de ce JRPG sur Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Une démo de Metaphor ReFantazio vous laisse découvrir le début de ce JRPG sur Switch 2
Usual June, le prochain titre action-aventure de Finji avec des fantômes, est repoussé au 20 janvier 2027
pc
Usual June, le prochain titre action-aventure de Finji avec des fantômes, est repoussé au 20 janvier 2027