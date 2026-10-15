007 First Light a enfin une date de sortie sur Switch 2 et ouvre ses précommandes

Avec un clin d’œil au jeu 007 le plus connu

James Bond est enfin prêt à débarquer sur Switch 2, et pour l’occasion, il a enfilé son plus beau costume. Pour célébrer la sortie de 007 First Light sur la console de Nintendo, IO Interactive a en effet prévu de donner accès à un costard inspiré par celui de l’espion dans GoldenEye, dont l’adaptation en jeu a fait les belles heures de la Nintendo 64.

Cette tenue bonus sera accessible pour toutes celles et ceux qui précommanderont cette version Switch 2, comme nous le montre une nouvelle bande-annonce diffusée chez IGN, durant le Fall Fan Fest organisé par le site. Une vidéo capturée sur Switch 2, nous donnant un meilleur aperçu de la qualité du portage, forcément plus flou et pixelisé que les autres versions du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series.

007 First Light arrivera dès le 18 mars 2027 sur Switch 2, et ce directement dans son édition Deluxe avec quelques skins supplémentaires. On notera également que la version physique sera limitée à une game-kay card, qui demandera donc un téléchargement supplémentaire. À ce stade, on a l’habitude que cette solution soit employée par pratiquement tous les éditeurs sur la machine de Nintendo.