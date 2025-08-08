DOOM: The Dark Ages reçoit une MAJ qui introduit le mode « La Morgue », DOOM Eternal accueille officiellement les mods

Faire couler le sang à l’infini

Vous l’avez connue dans l’opus précédent, elle revient sous une nouvelle forme dans DOOM: The Dark Ages, la Morgue incarne l’un des principaux ajouts de la deuxième mise à jour majeure du FPS d’id Software. Un mode infini qui se dévoile au cours d’une vidéo dédiée à cette « Update 2 ».

La Morgue vous donnera la possibilité de choisir le déroulé de votre séquence de survie, en définissant l’arène, la bande-son, le type de bestiaire et le nombre d’ennemis à affronter par vague, le nombre de vagues, la difficulté et la limite de temps alloué. Une bonne expérience à la carte pour mesurer son skill, qui s’étoffera d’ailleurs au fil des prochains patchs.

Le reste de la Mise à Jour 2 s’occupe d’apporter tout un tas d’améliorations liées au combat, dont une vitesse de changement d’arme accrue, la possibilité d’interrompre des charges pour bloquer des attaques, ou encore l’ajout d’un curseur modifiant le slow motion de certaines animations. Tous les correctifs sont à retrouver sur le patch notes.

Les mods de DOOM Eternal quittent la bêta

Quant à DOOM Eternal, les réjouissances ne sont pas terminées parce que son petit frère est venu au monde. L’opus sorti en 2020 nous annonce que les mods sont officiellement accueillis, après avoir été jusqu’ici lancés en bêta ouverte.

Ce sont 650 mods d’ores et déjà accessibles qui viennent garnir le contenu du FPS. Évidemment, on parle toujours d’une compatibilité exclusive au PC, que ce soit via Steam ou d’autres plateformes.

Une interface au lancement indiquera carrément si vous souhaitez lancer le jeu en version standard, ou bien celle contenant les mods, ce qui est parfait pour préserver ses sauvegardes du jeu de base sans risquer de créer des conflits fâcheux.

Tout est ensuite très bien expliqué pour procéder à la recherche ou à la création de mods, que ce soit via la vidéo ou bien sur l’article officiel dédié aux mods de DOOM Eternal.