Le DLC de DOOM: The Dark Ages est si conséquent qu’il s’agit presque d’une suite selon son réalisateur

Du contenu a priori assez différent du jeu de base

Le DLC qui est en préparation pour DOOM: The Dark Ages demande visiblement pas mal de temps aux équipes, et pour une bonne raison. Selon Hugo Martin, cette extension serait si grande qu’il pourrait presque s’agir d’un nouveau jeu :

« C’est colossal. C’est immense. Écoutez, je sais que ça fait un moment qu’on a sorti le jeu principal et que vous attendez le DLC, mais sachez qu’il est vraiment gigantesque. C’est comme une suite. Enfin, c’est l’impression que ça donne, c’est tout simplement colossal. »

Et a priori, ce DLC n’aura pas comme unique vocation de simplement proposer du contenu supplémentaire qui serait très similaire au jeu de base. Il proposera de nouvelles mécaniques, si l’on en croit son réalisateur, permettant d’offrir une nouvelle manière de jouer. En bref, une extension qui apportera pas mal d’heures de jeu en plus tout en renouvelant l’expérience, si les promesses sont respectées. Mais aucune date de sortie n’a été confirmée pour autant, alors l’attente continue.

DOOM: The Dark Ages est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.