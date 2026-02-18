Zanerdin: The Unbound promet d’être un RPG gacha, mais sans microtransaction
Rédigé par Jordan
Encore un gacha nous direz-vous. Ce marché est devenu si prolifique ces dernières années qu’il est naturel de ressentir un certain ras-le-bol, surtout dans la mesure où beaucoup de RPG se ressemblent. Certains comme Duet Night Abyss ont bien tenté de séduire avec un modèle économique plus séduisant, mais la recette a vite montré ses limites. Alors Sanctuary Games a voulu prendre un chemin différent. La petite équipe coréenne aime le concept du gacha, mais pas sa monétisation. C’est pourquoi il reprend ce principe dans Zanerdin: The Unbound, sans aucune microtransaction en vue.
Un RPG classique saupoudré d’un peu de hasard
Zanerdin: The Unbound ressemble à première vue à un RPG « à l’ancienne », avec des combats au tour par tour classiques (les premières images évoquant l’influence Lost Odyssey). On incarne Zanerdin, un homme né sans pouvoir dans un monde où cela n’est pas courant.
Sur Kalatos, les gens naissent en obtenant la protection de l’un des six éléments (Feu, Eau, Metal, Vent, Foudre, Terre), sauf celles et ceux qui se trouvent dans la région du Chaos. Zanerdin devra tout de même partir à l’aventure malgré son absence de bénédiction pour découvrir la vérité sur son passé et sa famille.
Vient ensuite s’ajouter la partie « gacha » à l’ensemble, avec plus de 25 personnages jouables en plus d’une dizaine d’animaux à collecter. Mais puisqu’il s’agira d’un jeu premium, donc payant, Zanerdin: The Unbound ne vous demandera pas de repasser à la caisse pour débloquer son contenu.
À la place, du bon vieux grind, avec des donjons et des raids pour battre des boss et obtenir la monnaie nécessaire pour la partie gacha. Ce n’est pas la première fois que ce genre de système est mis en place dans un RPG (on pense à Xenoblade Chronicles 2 qui avait aussi une petite partie gacha), mais dans un monde où les free-to-play pullulent, cela pourrait presque se transformer en argument de vente.
Zanerdin: The Unbound sera disponible sur PC et PlayStation 5, à une date encore inconnue.
