Zanerdin: The Unbound promet d’être un RPG gacha, mais sans microtransaction

Un RPG classique saupoudré d’un peu de hasard

Zanerdin: The Unbound ressemble à première vue à un RPG « à l’ancienne », avec des combats au tour par tour classiques (les premières images évoquant l’influence Lost Odyssey). On incarne Zanerdin, un homme né sans pouvoir dans un monde où cela n’est pas courant.

Sur Kalatos, les gens naissent en obtenant la protection de l’un des six éléments (Feu, Eau, Metal, Vent, Foudre, Terre), sauf celles et ceux qui se trouvent dans la région du Chaos. Zanerdin devra tout de même partir à l’aventure malgré son absence de bénédiction pour découvrir la vérité sur son passé et sa famille.

Vient ensuite s’ajouter la partie « gacha » à l’ensemble, avec plus de 25 personnages jouables en plus d’une dizaine d’animaux à collecter. Mais puisqu’il s’agira d’un jeu premium, donc payant, Zanerdin: The Unbound ne vous demandera pas de repasser à la caisse pour débloquer son contenu.

À la place, du bon vieux grind, avec des donjons et des raids pour battre des boss et obtenir la monnaie nécessaire pour la partie gacha. Ce n’est pas la première fois que ce genre de système est mis en place dans un RPG (on pense à Xenoblade Chronicles 2 qui avait aussi une petite partie gacha), mais dans un monde où les free-to-play pullulent, cela pourrait presque se transformer en argument de vente.

Zanerdin: The Unbound sera disponible sur PC et PlayStation 5, à une date encore inconnue.