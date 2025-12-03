Yuji Horii fait tout pour être suspect en évitant les questions autour d’un potentiel retour de Chrono Trigger

Puisque Square Enix aime maintenant s’atteler à la production de nombreux remakes, pourquoi s’arrêter aux sagas Final Fantasy et Dragon Quest ? Le catalogue de l’éditeur est large et rempli de jeux cultes qui pourraient eux aussi mériter une petite cure de jouvence. À ce propos, la question d’un remake de Chrono Trigger est sur pas mal de lèvres ces derniers temps. Et ce n’est pas la réaction de Yuji Horii qui va calmer ce phénomène.

