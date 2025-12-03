Yuji Horii fait tout pour être suspect en évitant les questions autour d’un potentiel retour de Chrono Trigger
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Puisque Square Enix aime maintenant s’atteler à la production de nombreux remakes, pourquoi s’arrêter aux sagas Final Fantasy et Dragon Quest ? Le catalogue de l’éditeur est large et rempli de jeux cultes qui pourraient eux aussi mériter une petite cure de jouvence. À ce propos, la question d’un remake de Chrono Trigger est sur pas mal de lèvres ces derniers temps. Et ce n’est pas la réaction de Yuji Horii qui va calmer ce phénomène.
Ne posez pas de questions
En mai dernier, une rumeur partie d’une fausse traduction avait fait naitre l’espoir d’un retour pour Chrono Trigger. Le sujet est revenu sur le tapis au sein de l’émission KosoKoso Hōsō Kyoku, retranscrite par Automaton, dans laquelle Yuji Horii apparaît.
Le producteur du JRPG a été questionné sur les célébrations du trentième anniversaire de Chrono Trigger, autres que les concerts et les concours de popularité de personnages. Lorsqu’il lui est demandé si, en dehors de cela, la série allait continuer d’une manière ou d’une autre, Yuji Horii apparait embarrassé et répond sur le ton de l’humour : « Je ne peux pas en parler. Attendez, si je dis ça, vous allez deviner ! Ne demandez pas ! Ne posez pas de questions ! Je vais avoir des ennuis ! ».
On ne prendra évidemment pas cela comme une validation concernant un remake de Chrono Trigger, mais il faut avouer que cette réponse remet quelques braises sur le feu. On évitera donc de tirer des plans sur la comète, mais 2026 sera vraiment à surveiller pour tous les fans du JRPG.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 11/03/1995