Chrono Trigger Remake : une confusion de traduction alimente les rumeurs au Comicon de Naples 2025

Accompagné du compositeur Gabriele “Richter” Negro, Yuji Horii a participé à une conférence consacrée à l’avenir de Dragon Quest au Comicon 2025 en Italie. Mais selon plusieurs participants ayant relayé la scène sur Reddit, Horii aurait laissé échapper une allusion directe à un remake de Chrono Trigger. La réaction immédiate des intervenants a trahi leur surprise, avant que le traducteur présent sur scène ne tente de minimiser la remarque en lançant : « Personne n’a rien entendu. »

Cependant, des analyses ultérieures, notamment par Gematsu, ont révélé que Yuji Horii n’avait en réalité jamais évoqué un remake de Chrono Trigger. Il s’agirait d’une interprétation erronée de la part du traducteur, qui aurait mentionné le remake de manière humoristique, sans que cela ne reflète les propos réels de Horii. On peut en effet entendre parfaitement la réponse de Yuji Horii via un un extrait d’un live Twitch qui semble confirmer cette erreur (merci à l’utilisateur Reddit keidash).

Late update: footage from the event is out, and Horii himself never actually says anything about a remake of Chrono Trigger (like at all—it was all the interpreter). Sorry to burst everyone's bubble. Link: https://t.co/HOLlajj1i0

