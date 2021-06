Trigger Witch : le jeu d’action sortira cet été

Après plusieurs années de développement, le jeu indépendant Trigger Witch se dote enfin d’une date de sortie simultanée pour tous les supports prévus. Cerise sur le gâteau, l’attente n’est finalement plus si longue que ça.

Pull my Trigger Witch

Les développeurs rendront donc leur twin-stick shooter disponible cet été sans toutefois donner plus de précision. Néanmoins, la limite est désormais fixée à la fin septembre, une bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses qui attendent le soft.

Pour rappel, Trigger Witch est un jeu d’action intégrant des éléments de Zelda-like dans lequel on contrôlera une sorcière utilisant des armes à feu aussi nombreuses qu’originales. Le titre sera jouable en coopération locale à 2 joueurs et sera disponible sur Nintendo Switch, PC, Xbox one et Xbox Series, PlayStation 4 et enfin PlayStation 5.