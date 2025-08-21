Ys X: Proud Nordics, la version améliorée du RPG, sortira chez nous début 2026 sur PC et Switch 2

La version occidentale d’Ys X: Nordics s’apprête à fêter son premier anniversaire, mais elle est désormais déjà presque obsolète. Une version améliorée du jeu, Ys X: Nordics, est sortie il y a peu au Japon et permet de jouer à la version définitive des aventures d’Adol et Karja. NIS America prévoit également d’importer cette version en Occident, mais il va falloir se montrer un peu plus patient pour la découvrir.

