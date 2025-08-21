Ys X: Proud Nordics, la version améliorée du RPG, sortira chez nous début 2026 sur PC et Switch 2

La version ultime sur Switch 2 (et PC)

Falcom s’est dit que la Gamescom était le bon moment pour parler à un public plus occidental qui attend la sortie de ce Ys X: Proud Nordics. En plus de diffuser une nouvelle bande-annonce du jeu, l’éditeur peut ainsi confirmer qu’une sortie de cette version est prévue chez nous pour le début d’année 2026, et ce aussi bien sur PC que sur Switch 2. Rien à l’horizon pour une version PS5 donc, même si le jeu de base est sorti sur la console.

Pour rappel, Ys X: Proud Nordics ajoutera du contenu supplémentaire avec une nouvelle quête sur une île inédite qui abritera des ruines mystérieuses, avec de nouveaux systèmes de jeu à découvrir sur place. On y trouvera aussi des boss et ennemis inédits ainsi que des défis bonus pour venir mettre un point final à cette aventure.

Pour savoir si Ys X: Nordics première version vaut le coup, n’hésitez pas à consulter notre test de l’époque.