Ys X: Proud Nordics est une version améliorée du RPG, premières images et sortie en 2025

Dernier arrêt pour Adol et Karja

Si l’on devait résumer grossièrement, Ys X: Proud Nordics est à Ys X: Nordics ce qu’est Persona 5 Royal est à Persona 5 : une version enrichie et corrigée, qui nous amène à redécouvrir cet épisode. On y trouvera ainsi une intrigue supplémentaire sur l’île Aland, où Adol et Karja exploreront des ruines mystérieuses et feront la rencontre d’un autre utilisateur de mana. Ce nouveau terrain de jeu apportera de nouvelles mécaniques basées sur le mana, ainsi que des boss inédits, des courses ou encore des arènes qui vous réserveront un bon challenge.

Tout cela est prévu pour 2025… au Japon. Falcom choisit encore une fois de ne pas se lancer dans une sortie mondiale, même s’il n’est pas impossible que cette version arrive également courant 2025 chez nous. Rien n’est annoncé à ce sujet pour le moment, au même titre que les plateformes qui ne sont pas précisées. On imagine que Ys X: Proud Nordics arrivera sans doute sur PC, PS4, PS5 et Switch, et peut-être Switch 2 ?