Yooka-Replaylee cale sa sortie au mois d’octobre et confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le mois d’octobre qui s’annonce sera, comme chaque année, bien trop en riche en sorties pour que l’on puisse vraiment jeter un œil à tout ce qui sort. Il faudra donc faire des choix, et les amateurs de jeux de plateformes se tourneront peut-être vers Yooka-Replaylee. Même s’il s’agit d’une version de luxe de Yooka-Laylee, nul doute que le jeu devrait attirer les amateurs du genre, qui ont donc rendez-vous avec le jeu de Playtonic au mois d’octobre.
Une version physique est confirmée
Playtonic Games a annoncé ce week-end que Yooka-Replaylee sera finalement disponible dès le 9 octobre prochain sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et même sur Nintendo Switch 2. C’était désormais un secret de polichinelle autour du titre étant donné que son studio avait largement sous-entendu un portage sur la dernière console de Nintendo avant même que celle-ci soit révélée au grand public.
On apprend aussi que le jeu sera vendu à 29,99 €, et que les possesseurs de Yooka-Laylee auront droit à une petite remise s’ils achètent cette nouvelle version sur la même plateforme. On parle ici d’une réduction de 30% à l’achat, soit presque une dizaine d’euros.
Playtonic annonce également qu’une édition physique du jeu est prévue sur les différentes consoles (pas sur PC). Elle sera affichée à 49,99 € et contiendra quelques goodies en plus selon Gematsu. Et puisque le sujet est brûlant en ce moment, il est précisé que la version physique sur Switch 2 contiendra une cartouche avec l’intégralité du jeu à l’intérieur. Pas de game-key card donc.
Cet article peut contenir des liens affiliés