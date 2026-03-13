Yerba Buena, un puzzle platformer coloré en vue à la première personne, débarquera le 26 mai sur PC et consoles

De la bonne herbe, effectivement

À la base du pitch de Yerba Buena, Barb est une jeune femme partie pour vivre une journée tranquille de PNJ au sein d’un jeu abandonné situé dans un San Francisco des années 70. Mais lorsque des glitchs finissent par apparaître, un biker musclé débarque dans le même temps et vient mettre le boxon en ville. Barb va quant à elle mettre la main sur une mallette soigneusement fermée. À l’intérieur se trouve un appareil qui va tout changer.

Appelé l’Oscillateur, l’outil donne à Barb la possibilité de manipuler la réalité, en déplaçant, copiant-collant, ou effaçant des objets, des véhicules ou encore des immeubles tout entiers. En résulte un jeu axé sur la plateforme et la résolution de casse-tête où il va falloir réparer la ville et lutter contre ce gang de bikers doté de superpouvoirs.

En dépit d’animations un peu robotiques et de quelques effets visuels qui risquent de faire mal aux yeux, Yerba Buena et son univers décalé tout en couleurs intrigue. Le titre de Mad About Pandas sortira le 26 mai sur PC (via Steam), PS5 et Xbox Series.