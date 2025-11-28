Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties devrait donner des indices sur le futur de la saga Like a Dragon

Un remake qui ne fera pas que dans le recyclage

Yakuza Kiwami 3 ne sera pas qu’un simple remake. C’est ce que Yokoyama Masayoshi veut faire passer comme message auprès de GameWatch, dans une interview traduite par Automaton où l’on comprend que cette nouvelle version donnera également une idée de la direction que prendra la licence Like a Dragon dans les années à venir :

« Ce jeu contient des indices importants sur l’orientation future de la série. Nous n’avons encore rien annoncé officiellement à ce sujet. Mais une fois que vous y aurez joué, je pense que vous aurez une idée, ou plutôt une idée assez précise, de ce que nous comptons faire avec la série à l’avenir […] Si vous pensez que Yakuza Kiwami 3 n’est qu’un remake, vous vous trompez lourdement. »

Voilà un sacré argument de vente pour Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, qui, on l’espère, n’est pas survendu. Il déclare dans la même interview que le contenu Dark Tides promet d’être très choquant, avec l’un des récits les plus sombres de la série. Allez savoir ce que cela révèlera pour le futur de la saga, mais les fans seront assurément au rendez-vous pour découvrir cela.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides sera disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 dès le 12 février 2026.