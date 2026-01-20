Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties : Avec la sortie du remake, la disponibilité de Yakuza 3 Remastered va être impactée

Un remaster accessible uniquement via un bundle

Pour ne pas se perdre, récapitulons. Yakuza 3, sorti sur PS3 en 2010 chez nous, a fait l’objet en 2019 d’un remaster logiquement intitulé Yakuza 3 Remastered, à destination de la PS4, puis sur PC et Xbox en 2021. Et le 12 février 2026, une troisième version, Yakuza 3 & Dark Ties, se chargera de remaker le jeu de base, avec l’ajout de contenu lié à Yoshitaka Mine. La conséquence que personne n’avait vraiment vue venir, c’est que Yakuza 3 Remastered va quitter les stores de PlayStation, Xbox, Steam, GOG et Humble Store.

En effet, au lieu de débourser les 19,99 € nécessaires à son achat, le remaster ne se rendra accessible que par le bundle The Yakuza Complete Series. Un choix particulièrement fâcheux puisque le pack coûte 129,99 €. Certes, il y a également les six autres opus Yakuza nous laissant incarner Kiryu, mais devoir autant passer à la caisse juste pour un seul jeu, ça pique.

Si jamais vous souhaitez quand même récupérer cette version avant qu’il ne soit trop tard, deux solutions s’offrent à vous. La première est tout simplement d’acheter le remaster en version numérique d’ici au 12 février. La deuxième est de se rabattre sur la Yakuza Remastered Collection, édition physique contenant les épisodes 3, 4 et 5. Ceci dit, elle est uniquement disponible sur PlayStation 4.

Bref, actuellement, il y a encore de quoi retomber sur ses pattes, mais il faut reconnaître que cette décision sonne comme un coup bas pour la communauté, et on peut la comprendre. Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties est quant à lui attendu le 12 février sur PC (via Steam), PS5, PS4, Xbox Series et Switch 2.