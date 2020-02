Tout savoir sur The Yakuza Remastered Collection

Longtemps considérée, plus à tord qu’à raison, comme le penchant japonais de Grand Theft Auto, la série Yakuza dure depuis maintenant une quinzaine d’années. Et ce n’est pas fini, puisque Like a Dragon, dernier opus en date, sortait le mois dernier sur les PS4 japonaises. Pendant ce temps, et en attendant son arrivée en Occident, nous bénéficions de The Yakuza Remastered Collection. Une compil qui regroupe les trois épisodes numérotés parus sur PlayStation 3, dans des éditions quelque peu remaniées.

Quid du contenu ?

Si nous mettons aujourd’hui en lumière The Yakuza Remastered Collection, ce n’est pas sans raison. En effet, proposée une soixantaine d’euros, cette compilation regroupe Yakuza 3, 4 et 5. Des titres excellents, qui n’étaient jusque là disponibles que sur PlayStation 3, et de surcroît pas faciles à trouver. De quoi permettre à tous les possesseurs de PS4 de se lancer dans la série complète, avec les remakes des deux premiers volets sous-titrés Kiwami, le préquel nommé Yakuza 0, et The Song of Life, sixième opus fort réussi. Et ce en attendant, bien entendu, le prochain Like a Dragon, pas encore daté en Europe.

Trois jeux pour trois histoires captivantes, mettant principalement en scène Kazuma Kyriu, mais pas seulement. En effet, s’il est bien le protagoniste de la série de Sega, il n’est néanmoins pas seul aux commandes du quatrième volet. Il y est rejoint par trois autres têtes marquantes, qui disposent chacune de leur style de combat propre, et de leur façon d’aborder Kamurocho et sa populace pas toujours très accueillante. Quant à Yakuza 3, pas le plus apprécié de la licence, il nous emmène au préalable faire un tour sur l’île presque paisible d’Okinawa, avant de revenir dans les rues mal famées de Tokyo, qui seront le théâtre des événements de ses deux suites.

Pour cette nouvelle sortie, Sega et Ryu Ga Gotoku Studio n’ont pas fait les choses à moitié. On regrettera l’absence, encore une fois, de traduction écrite en français. Cela dit, The Yakuza Remastered Collection a vu ses dialogues réécrits en partie, afin de bénéficier d’une meilleure localisation anglaise. Par ailleurs, la censure ayant touché les versions occidentales à l’époque de leur sortie sur PS3 a sauté, laissant apparaître un contenu plus gros encore, avec des missions et des dialogues inédits par chez nous. Cela concerne tout particulièrement le troisième volet, qui récupère ainsi plusieurs activités annexes.

Enfin, remaster oblige, cette nouvelle version embarque des graphismes améliorés. Sega nous promet en effet du 60 images par seconde, ainsi qu’une résolution en 1080p. De quoi rendre le meilleur des hommages à ces titres qui, mine de rien, commencent tout de même à prendre de l’âge !

Deux versions, un seul prix

Annoncées à la Gamescom 2019, les nouvelles versions de ces trois grands jeux sortent sous deux formes distinctes. En premier lieu, vous l’aurez compris, elles sont disponibles en dématérialisé via le PlayStation Store, et ce dès maintenant. La collection y est proposée pour 59,99 euros. Ce sont donc trois jeux auxquels vous avez droit pour le prix d’un seul.

Mais les amoureux de la collection ne seront pas passé à coté de l’information : The Yakuza Remastered Collection a aussi droit à une version physique. Cela dit, pour cette dernière il faut être réactif, puisqu’elle n’est disponible qu’en un nombre très limité d’exemplaires. L’idéal était encore de passer par la case précommande. Cette édition physique contient les trois jeux, tenant sur deux CD, ainsi que le boîtier vide du cinquième volet. Un petit cadeau aux fans, le titre n’étant paru qu’en dématérialisé sur nos PlayStation 3. Quant au prix, il est le même que sur le PS Store.