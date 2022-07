Accueil » Actualités » Sony va rendre disponible 8 jeux Yakuza cette année via le PlayStation Plus

Alors que Sony vient tout juste de dévoiler le line-up du mois d’août pour le PlayStation Plus Essential, on nous annonce que la série Yakuza aura une place de choix sur le service cette année avec l’arrivée de nombreux opus de la série. L’occasion de rattraper toute la licence si jamais vous êtes abonnés aux bons paliers.

« Yatoussa »

L’une des belles surprises du Playstation Plus du mois d’août est la présence de l’excellent Yakuza Like A Dragon, le dernier opus en date de la série. Sony ne compte pas s’arrêter là puisque la firme prévoit de rendre disponible sept autres jeux Yakuza au cours de l’année 2022.

Par contre, ce n’est pas aussi simple puisque les autres titres seront uniquement disponibles aux abonnements de niveau supérieur. Pour rappel, nous avons dédié un article à la nouvelle formule du PlayStation Plus qui vous explique toutes les offres. Pour ce mois d’août, les acquéreurs du PlayStation Plus Extra et Premium pourront donc profiter des jeux suivants :

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

Plus tard dans l’année, les membre du PlayStation Plus Premium uniquement bénéficieront de :

Yakuza 3 Remastered (PS4)

Yakuza 4 Remastered (PS4)

Yakuza 5 Remastered (PS4)

Enfin, nous avons Yakuza 6: The Song of Life qui sera également disponible plus tard dans l’année pour les membres PlayStation Plus Extra et Premium uniquement. Certains, toujours cantonné à l’offre « Essential », pourront être déçus mais il faut quand même avouer que celui proposé au mois d’août est idéal pour débuter la série.

Le studio Ryu Ga Gotoku a révélé récemment les premières images de Yakuza 8, c’est donc le moment ou jamais d’être à la page.