Sega va porter sa célèbre franchise Yakuza au cinéma

Kazuma Kiryu sur grand écran ? Un rêve de fan qui deviendra réalité puisque Sega est train de préparer un long-métrage basé sur la célèbre licence Yakuza.

Bientôt un SCU ?

Après le carton de Sonic Le Film et sa suite en préparation, Sega compte lancer un autre de ses succès au cinéma avec film Yakuza en préparation. C’est le site Variety qui annonce la bonne nouvelle, on sait donc que ce long-métrage se fera en collaboration avec 1212 Entertainment et Wild Sheep Content. Les deux sociétés sont actuellement à la recherche de scénaristes pour écrire le script.

On ne peut que saluer cette annonce puisque la licence profite d’une narration de qualité et d’un univers riche en personnages forts à commencer par le protagoniste Kazuma Kiryu. Toutefois, on émettra quelques réserves quand on voit la qualité des adaptions au cinéma qui dépassent rarement les attentes des fans. Sonic restait un bon divertissement dans l’ensemble donc on peut tout de même espérer un bon « film de Yakuza » avec de l’action façon John Wick et un brun l’humour nippon.

Rappelons que de notre côté, nous pourrons profiter du prochain opus de la série, Yakuza : Like a Dragon, le 10 novembre prochain dès la sortie de la Xbox Series X | S, puis le 13 novembre sur les autres supports.