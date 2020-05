Xenoblade Chronicles Definitive Edition : L’épilogue durera entre 10 et 12 heures

Après avoir dévoilé un aperçu de sa bande-son et présenté ses principaux personnages, Xenoblade Chronicles Definitive Edition révèle la durée de vie de son épilogue « Un avenir commun ». Comptez entre 10 et 12 heures pour le finir en ligne droite et 20 heures pour le terminer à 100%.

Un nouvel opus en approche ?

D’après Gematsu, qui reprend les propos de Tetsuya Takahashi dans le dernier numéro du magazine Weekly Famitsu, « il aurait été possible de faire plus long et d’allouer plus de ressources à sa conception s’il s’agissait d’un DLC payant mais cela aurait affecté le développement des autres titres » de Monolith Soft.

Toujours selon le producteur du jeu, l’équipe « First Production » du studio japonais est divisée en trois parties. La première travaille sur Xenoblade Chronicles Definitive Edition, la seconde sur un nouveau projet non annoncé et la dernière sur les deux à la fois.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition sera disponible le 29 mai prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.