Xenoblade Chronicles : Des images et un aperçu musical pour la Definitive Edition

Attendu pour la fin du mois de mai, Xenoblade Chronicles Definitive Edition nous permettra de revivre l’incroyable aventure de Shulk et de sa troupe sortie à l’époque de la Wii. Le tout arrivera dans une version remaniée et améliorée sur la petite dernière de Nintendo et rien de mieux que des images supplémentaires pour nous montrer tout ça.

Avec un extrait de la bande-son

🔊 Kick back and enjoy the remastered Colony 9 theme from Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, coming to Nintendo Switch on 29th May! pic.twitter.com/bpMGpWFBVe — Nintendo UK (@NintendoUK) April 23, 2020

Le constructeur nippon vient ainsi de lâcher une petite dizaine de screenshots où l’on peut y apercevoir la majorité des personnages principaux du jeu. Puis, ce sont des rendus de ces mêmes personnages qui sont proposés, pour apprécier leur nouvelle modélisation. On y aperçoit Shulk, Fiora, Reyn, Dunban, Sharla, Melia et Riki.

On en profite pour vous dire qu’il y a peu, Nintendo a également posté un extrait de l’OST de Colony 9. Il s’agit de l’endroit où l’on fera nos premiers pas avec Shulk. Rappelons également qu’en plus des musiques réarrangées, le titre profitera de meilleurs graphismes et d’un épilogue venant conclure l’histoire du titre sorti à l’époque sur Wii puis New 3ds.

Il faudra encore attendre un mois avant de mettre les mains sur ce Xenoblade Chronicles Definitive Edition puisque le jeu sera disponible sur Switch le 29 mai. Une édition collector est également prévue à cette date.