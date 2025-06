Xbox se met à la réalité virtuelle et annonce officiellement le Meta Quest 3S Xbox Edition, tous les détails

VR l’infini et au-delà ?

Avant d’aller plus loin, clarifions cette annonce : il ne s’agit pas d’une annonce de casque propriétaire par Xbox (la marque aurait de toute manière trop de retard en la matière) ni de développement de jeux dédiés à la VR par le constructeur américain.

L’objectif de cette édition limitée disponible dès aujourd’hui (une première pour le Meta Quest dont la version 3S classique est sortie en septembre dernier) est de poursuivre le partenariat entre les deux marques (déjà existant en ayant proposé l’application Xbox et le Xbox Cloud Gaming sur Quest) afin de principalement promouvoir le Xbox Cloud Gaming sur ces casques de réalité virtuelle, et ainsi permettre à encore plus de monde de jouer aux jeux proposés par la marque au X vert et blanc. Il s’agit donc ni plus ni moins que d’un Meta Quest aux couleurs de la marque américaine.

Le Meta Quest 3S Xbox Edition contient l’ensemble des accessoires et services suivants au prix de 399$ :

un Meta Quest 3S de 128 Go en bicolore Carbon Black et Velocity Green

en bicolore Carbon Black et Velocity Green des Contrôleurs Touch Plus assortis et une manette sans fil Xbox en édition limitée

et une en édition limitée une Sangle Elite

3 mois d’abonnement à Meta Horizon+

3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate

This is (also) an Xbox

Aux tons bicolores de noir et de vert bien inspirés des accessoires Xbox, ce nouveau casque sera néanmoins compatible avec toutes manettes Xbox (standard ou Elite) mais aussi tout contrôleur adaptatif via Bluetooth. La manette en édition limitée fournie disposera des mêmes couleurs que le casque et sera déjà pré-couplée à celui-ci. À noter que le casque est indiqué comme une réelle édition limitée et qu’aucun réassort ne semble être prévu à l’avenir. Deuxième douche froide, le casque n’est disponible qu’au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Au rayon des jeux jouables, les joueurs et joueuses pourront bien entendu faire tourner tous jeux du store Meta mais également les jeux compatibles avec le Xbox Cloud Gaming, ce qui inclut plus de 100 jeux que vous auriez pu acheter auparavant alors même qu’ils n’appartiennent pas au catalogue Xbox Game Pass.

On ignore pour l’instant si de nouveaux territoires seront prévus à terme, mais on peut imaginer que les deux marques testent d’abord deux territoires principaux avant d’aller plus loin. Avec cette annonce, Xbox enfonce une nouvelle fois le clou de son slogan phare sorti à toutes les occasions, This is an Xbox. À en croire l’annonce d’aujourd’hui, il faudra même y rajouter à la liste les casques de réalité virtuelle.