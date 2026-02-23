Xbox : Sarah Bond publie son premier message depuis sa démission, afin de dire au revoir aux équipes

L’ex-numéro 1 en devenir s’exprime

Voir que le nom de Sarah Bond était quasiment inexistant dans les récentes déclarations de Microsoft – hormis celle de Phil Spencer – était pour le moins étrange. Contrairement à ses collègues et patrons, Sarah Bond n’a visiblement pas voulu s’exprimer via un mail envoyé en interne aux équipes, mais elle leur a tout de même adressé un mot via LinkedIn.

Dans ce long message, celle que l’on voyait reprendre le flambeau après Phil Spencer exprime toute sa gratitude envers les équipes pour ces dernières années, en indiquant avoir voulu passer à une nouvelle étape de sa vie :

« J’ai décidé que le moment était venu pour moi de franchir une nouvelle étape, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous vivons une ère technologique transformatrice qui façonnera l’avenir de notre secteur, et je suis enthousiaste face à ce que l’avenir nous réserve. Ce moment offre également une occasion unique d’apporter un regard neuf et un nouveau leadership pour guider l’équipe vers ce nouveau chapitre. J’ai eu le privilège de passer du temps avec Asha ces dernières semaines, alors que nous préparions cette transition, et j’ai pu constater par moi-même son profond engagement envers nos joueurs, nos développeurs et notre marque. Elle apporte une solide expérience en matière de technologie et de commerce, ainsi qu’une expérience avérée dans la création de plateformes utilisées dans le monde entier. Xbox mérite cela. Je suis ravi de la voir mener ce nouveau chapitre pour notre équipe. Je resterai en tant que conseiller spécial d’Asha afin de faciliter une transition en douceur et de préparer l’organisation à un succès continu. »

Comme Spencer, elle restera donc encore quelque temps en tant que conseillère du groupe, même si cela devrait être discret. On ignore maintenant où elle rebondira ensuite.