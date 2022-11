GoldenEye 007

GoldenEye 007 est un FPS développé par Rare, qui est considéré comme l'un des pionniers dans son genre. Il adapte les événements du film du même nom avec James Bond, et se découpe en mission à travers plusieurs décors. Sorti à l'origine sur Nintendo 64, le jeu arrive sur les plateformes actuelles avec une remasterisation en 4k et un framerate plus élevé, ainsi que la possibilité de jouer au multijoueur en ligne.