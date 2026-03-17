Xbox Game Pass : Disco Elysium, Absolum, Like a Dragon: Infinite Wealth et d’autres rejoignent le catalogue
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Rédigé par Alexis
Comme tous les quinze jours, Microsoft revient à la charge pour nous signaler l’arrivée d’une nouvelle salve de jeux à débarquer sur le Xbox Game Pass. Et après notamment un Cyberpunk 2077 et un Planet of Lana II il y a deux semaines, c’est une nouvelle sélection intéressante qui nous parvient. Cette fois, on note l’arrivée de formidables RPG et quelques autres titres majeurs.
Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass
À l’heure où Esoteric Ebb recueille toutes les bonnes grâces de la communauté RPG, son inspiration Disco Elysium débarque sur le Game Pass dans sa version « The Final Cut ». Autre jeu de rôle, autre ambiance, Like a Dragon: Infinite Wealth garantit une plongée addictive dans un Hawaï version Ryû ga Gotoku. C’est aussi la fête aux directions artistiques délicieuses puisque Absolum et South of Midnight complètent le tableau.
Voici la liste des titres qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les jours à venir :
- South of Midnight (Cloud, Console, Console portable et PC) – 18 mars (Désormais disponible dans le Premium)
- The Alters (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 18 mars (Désormais disponible dans le Premium)
- Disco Elysium – The Final Cut (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 19 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Like a Dragon: Infinite Wealth (Cloud, Console, Console portable et PC) – 24 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Absolum (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 25 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Nova Roma (Game Preview) (PC) – 26 mars (Day One – Ultimate, PC)
- The Long Dark (Cloud, Console et PC) – 30 mars (Ultimate, Premium et PC)
- Resident Evil 7: Biohazard (Cloud, Console et PC) – 31 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Barbie Horse Trails (Cloud, Console, Console portable et PC) – 2 avril (Ultimate, Premium, PC)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, Xbox Series X|S, Console portable et PC) – 2 avril (Désormais disponible dans le Premium)
- Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 7 avril (Ultimate, Premium, PC)
Hélas, la règle est toujours la même, il faut dire adieu à d’autres titres. Dès le 31 mars, les deux jeux suivants nous quittent :
- Peppa Pig: World Adventures (Cloud, Console et PC)
- Mad Streets (Cloud, Console et PC)
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