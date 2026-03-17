Xbox Game Pass : Disco Elysium, Absolum, Like a Dragon: Infinite Wealth et d’autres rejoignent le catalogue

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Comme tous les quinze jours, Microsoft revient à la charge pour nous signaler l’arrivée d’une nouvelle salve de jeux à débarquer sur le Xbox Game Pass. Et après notamment un Cyberpunk 2077 et un Planet of Lana II il y a deux semaines, c’est une nouvelle sélection intéressante qui nous parvient. Cette fois, on note l’arrivée de formidables RPG et quelques autres titres majeurs.

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