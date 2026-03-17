Xbox Game Pass : Disco Elysium, Absolum, Like a Dragon: Infinite Wealth et d’autres rejoignent le catalogue

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass

À l’heure où Esoteric Ebb recueille toutes les bonnes grâces de la communauté RPG, son inspiration Disco Elysium débarque sur le Game Pass dans sa version « The Final Cut ». Autre jeu de rôle, autre ambiance, Like a Dragon: Infinite Wealth garantit une plongée addictive dans un Hawaï version Ryû ga Gotoku. C’est aussi la fête aux directions artistiques délicieuses puisque Absolum et South of Midnight complètent le tableau.

Voici la liste des titres qui vont rejoindre le Xbox Game Pass dans les jours à venir :

Hélas, la règle est toujours la même, il faut dire adieu à d’autres titres. Dès le 31 mars, les deux jeux suivants nous quittent :