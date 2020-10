Mad Streets

Mad Streets est un jeu de combat, développé et édité par Craftshop Arts Inc. et basé sur une physique particulière des différents personnages disponibles. Jouable en solo, le titre prend d'autant plus son sens à plusieurs via le multijoueur local. Sur un ring en face-à-face, à quatre en free-for-all, ou encore via des mini-jeux comme la balle au prisonnier, faites parler vos poings et utilisez même le décor ou des armes improvisés pour avoir raison de vos adversaires.