Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement
Rédigé par Jordan
Chez Xbox, beaucoup de choses changent en ce moment, mais pas le rythme des ajouts au Xbox Game Pass. Pour célébrer le début de ce mois de mars, Xbox a levé le voile sur la sélection des jeux qui arrivent dans l’abonnement, et dans cette nouvelle salve, on compte un titre qui devrait attirer tous les regards parmi les abonnés.
Les sorties du mois sur le Xbox Game Pass
Le plus gros ajout du mois sur le Xbox Game Pass sera celui de Cyberpunk 2077. Même si le jeu a maintenant plus de cinq ans (déjà), il reste encore très populaire et le voir être ajouté au sein de l’abonnement devrait sans doute faire plaisir à celles et ceux qui souscrivent au pilier Ultimate du service. En dehors de cela, on surveillera aussi la sortie du plus mignon Planet of Lana 2, qui arrivera directement dans l’abonnement dès le jour de sa sortie.
- to a T (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 4 mars (Premium)
- EA Sports F1 25 (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 4 mars (Ultimate, PC)
- Planet of Lana II: Children of the Leaf (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, PC) – 5 mars (Ultimate, PC)
- Construction Simulator (Cloud, Console, PC) – 10 mars (Ultimate, Premium, PC)
- Cyberpunk 2077 (Cloud, Console) – 10 mars (Ultimate, Premium)
- Hollow Knight: Silksong (Cloud, Console, Portable, PC) – 12 mars (Premium)
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 17 mars (Ultimate, Premium, PC)
Pour accueillir tout ce beau monde, Xbox doit faire un peu de place. Voici les jeux qui quitteront l’abonnement dès le 15 mars :
- Bratz Rhythm & Style (Cloud, Console, PC)
- Enter the Gungeon (Cloud, Console, PC)
- F1 23 (Cloud, Console, PC)
- He is Coming (PC)
- Lightyear Frontier (Cloud, Console, PC)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Console, PC)
