Xbox Game Pass : Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana 2… Voici les nouveautés à venir en mars dans l’abonnement

Les sorties du mois sur le Xbox Game Pass

Le plus gros ajout du mois sur le Xbox Game Pass sera celui de Cyberpunk 2077. Même si le jeu a maintenant plus de cinq ans (déjà), il reste encore très populaire et le voir être ajouté au sein de l’abonnement devrait sans doute faire plaisir à celles et ceux qui souscrivent au pilier Ultimate du service. En dehors de cela, on surveillera aussi la sortie du plus mignon Planet of Lana 2, qui arrivera directement dans l’abonnement dès le jour de sa sortie.

Pour accueillir tout ce beau monde, Xbox doit faire un peu de place. Voici les jeux qui quitteront l’abonnement dès le 15 mars :