Forza Horizon 6 : une maladresse de communication a peut-être dévoilé la prochaine destination

Forza Horizon est devenu la franchise phare de Xbox

Forza Horizon a d’abord été perçu comme un ovni. Conduire des véhicules de tous types dans un vaste monde ouvert rempli de courses et d’éléments à découvrir, comme dans un jeu d’aventure, semblait étrange. Une approche d’autant plus surprenante que, jusque-là, Forza se positionnait surtout comme un concurrent sérieux de Gran Turismo. Pourtant, le succès a été au rendez-vous, propulsant la franchise. Le second opus nous emmenait en France et en Italie, le troisième en Australie, le quatrième au Royaume-Uni et le cinquième dans une version fantasmée du Mexique.

Avec ses épreuves variées, ses biomes diversifiés, ses centaines de véhicules, ses packs additionnels et ses secrets, Forza Horizon est plus que jamais une licence forte. Elle séduit même des joueurs qui ne sont pas forcément fans des jeux dédiés à l’automobile. Votre serviteur, par exemple, a sillonné les routes et les chemins de terre de Forza Horizon 5 au volant d’une Jeep modifiée pour ressembler à celles de Jurassic Park (on ne se refait pas). Quoi qu’il en soit, il y a eu un vrai décalage entre la réception des récents opus de Forza Horizon et celle de Forza Motorsport.

Forza Horizon 6 : direction le Soleil Levant ?

On attend des nouvelles d’un Forza Horizon 6, qui aurait été évoqué par Phil Spencer lorsqu’il parlait du « prochain Forza » tout en annonçant que Xbox célèbrera ses 25 ans comme il se doit. Il se pourrait qu’on ait eu un indice de taille sur la prochaine destination, grâce à une publication malheureuse. L’importateur Cult and Classic a en effet mentionné sur ses réseaux qu’un shooting photo était en cours pour le prochain Forza Horizon. On pouvait notamment lire (via Games Radar+) :

Grande nouvelle, Cody de @forzahorizonofficial est parmi nous pour photographier des voitures pour le prochain volet de la série. Comme il n’y a pas de modèles récents de voitures Kei en Amérique, il a pris l’avion depuis les États-Unis pour utiliser nos voitures comme base pour leurs versions numériques. Chez Cult and Classic, nous sommes de grands amateurs de jeux vidéo, et c’est un honneur pour nous de soutenir Forza et de rendre les voitures Kei accessibles virtuellement pour ceux qui ne peuvent pas les avoir dans la vraie vie. Si vous achetez une voiture qu’ils ont scannée, nous vous offrons également un prix. C’est génial !

On parle donc d’une fuite involontaire provoquée par un partenaire officiel de la licence Forza. Ce qui rend les choses intéressantes, c’est justement la mention des Kei cars. Les Kei, pour Keijidōsha, sont de toutes petites voitures japonaises qui respectent une réglementation stricte en termes de taille et de puissance. Elles sont très populaires au Japon, notamment parce qu’elles sont économiques, étonnamment spacieuses et que leurs assurances sont peu coûteuses. Ces véhicules sont également faciles à garer, un énorme avantage dans les mégalopoles japonaises.

Pour beaucoup, cela suggère que Forza Horizon 6 se déroulera au Japon, une destination réclamée depuis longtemps par les fans. En l’absence d’une annonce officielle, on restera prudent, même si le choix de l’archipel nippon serait cohérent.