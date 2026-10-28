Repaire de minage e-monnaie Call of Duty DMZ : Où trouver l’emplacement de cette clé ?

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Grâce aux opérations de Call of Duty DMZ, vous allez pouvoir mettre la main sur certaines clés ; notamment celle du repaire de minage d’e-monnaie. Dans ce guide, on vous donne l’emplacement du bâtiment pour que vous puissiez aller utiliser votre clé.

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Source : ActuGaming

Où trouver le magasin d’armes du marché noir de la Ville morte sur Call of Duty DMZ ?

À l’inverse des premières clés obtenues dans Call of Duty DMZ, celle du repaire de minage d’e-monnaie ne permet d’ouvrir qu’une simple porte. Ainsi, vous allez devoir vous rendre du côté du Murigo Mall pour trouver laquelle sera la bonne.

Fort heureusement, on ne vous jette pas de cette façon dans la nature sans vous indiquer où trouver ladite porte précisément. Alors parlons peu, mais bien.

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Source : ActuGaming

Allez au nord de la zone à haute sécurité de Murigo Mall, puis localisez la station-service. À l’est de cette dernière, vous aurez un bâtiment avec un coin courbé. Entrez-y, puis allez à l’étage pour tomber sur la fameuse porte que la clé du repaire de minage d’e-monnaie saura ouvrir.

Ces clés valent-elles le coup dans Call of Duty DMZ ?

Les clés sont une vraie aubaine pour se (re)faire des ressources très facilement dans le mode DMZ de Call of Duty: Modern Warfare 4. De nombreux conteneurs sont disponibles sur place, offrant la chance de trouver une grande diversité de ressources nécessaires pour améliorer votre base.

Les zones sécurisées par des clés sont considérées comme des zones avec un haut butin, ainsi, vous avez plus de chances de tomber sur des plans, des armes modifiées ou encore des ressources d’une grande rareté.

C’est pourquoi on vous invite à aller faire ces caches dès que possible, mais surtout bien armés : ces zones sécurisées sont convoitées et il est fort possible que des joueurs y campent pour piller le butin sur vos cadavres.

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Source : ActuGaming

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur la clé du repaire de minage d’e-monnaie dans Call of Duty DMZ de Modern Warfare 4 ! Si vous avez d’autres questions concernant les clés des zones sécurisées, n’hésitez pas à consulter nos autres guides qui sauront vous être utiles depuis notre rubrique Guides !

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