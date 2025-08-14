Wuyang est le prochain héros à rejoindre Overwatch 2 et il est jouable dès aujourd’hui

Suivez le courant

Maîtrisant aussi bien l’eau que Korra, Wuyang est un personnage de soutien qui sera capable de tirer des bulles sur ses alliés pour les soigner, et d’autres sur les ennemis pour les amocher.

Armé d’un bâton, il sera donc assez offensif et pourra faire quelques dégâts au sein de l’équipe adverse, surtout avec sa capacité ultime qui lui permet d’assurer la protection d’un allié avec qu’une bulle n’explose. On découvre son gameplay via une première vidéo diffusée par Blizzard, qui en a également publiée une seconde qui s’attarde un peu plus sur l’histoire de ce personnage, qui a préféré suivre une autre voie que celle qui était toute tracée pour lui.

Wuyang sera disponible en même temps que la saison 18 d’Overwtach 2, qui est prévue le 26 août, mais il aura le droit de s’échauffer via un essai limité qui débute dès aujourd’hui, et qui va durer jusqu’au 18 août prochain.