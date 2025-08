Guilty Gear Strive : Lucy de Cyberpunk Edgerunners rejoint le roster le 21 août avant qu’une version 2.00 du jeu n’arrive en 2026

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 août (Mafia : The Old Country, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2…)

Le prochain Virtua Fighter profite de l’EVO pour diffuser un premier véritable aperçu de son gameplay

Aux Portes des Éternités, premier coup d’œil sur la nouvelle extension de Magic the Gathering

Little Nightmares III : Nouveau duo, ambiance et ambitions… On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant sa sortie en fin d’année

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.5 (Cerydra, Hysilens…)

THQ annonce Fatekeeper, un RPG en vue à la première personne qui débarquera cet hiver en early access sur PC

Darksiders 4 s’officialise via un teaser ardent et nous laissera incarner pour la première fois les quatre Cavaliers de l’Apocalypse

C’est officiel, les prix des premières consoles Switch et de certains accessoires Nintendo augmentent au Canada, puis aux Etats-Unis dès le 3 août

Bioshock 4 rencontrerait des difficultés et un remake du premier aurait été annulé en interne

THQ Nordic annonce Bob l’éponge: Les Titans des Marées, une nouvelle aventure à venir cet automne sur PC et consoles

Titan Quest II : entre fidélité et modernité, nos premières impressions

THQ Nordic Showcase : Le résumé complet des annonces (Bob l’Éponge, Darksiders 4, Fatekeeper, Sacred…)

EA Sports FC 25 : Quatrième équipe de l’évènement FUTTIES !

Nintendo : La Switch 2 atteint les 6 millions de ventes, la première dépasse doucement les 153 millions et Mario Kart assoit sa domination

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2025

Jouez gratuitement à HAIKYU!! FLY HIGH dès maintenant, le jeu est disponible sur mobiles iOS et Android

Hell is Us nous fait visiter ses mystérieux donjons dans son dernier trailer de gameplay

Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 rouvriront tous les deux les portes de Kamurocho le 13 novembre sur Switch 2

Dragon Quest I & II HD-2D Remake met en valeur l’héritage d’Elric via un nouveau trailer, le troisième opus accueille la mise à jour Switch 2

Once Upon A Katamari s’annonce et signera le 24 octobre une nouvelle entrée dans la licence barrée de Bandai Namco

Battlefield 6 : Maps, modes, classes et bêtas… Le jeu d’EA présente son mode multijoueur et dévoile sa date de sortie

Pac-Man World 2 Re-Pac : Après le premier opus, la mascotte de Bandai Namco revient le 26 septembre dans un nouveau remake