Accueil » Actualités » World of Warcraft Classic : L’extension Wrath of the Lich King sera lancée le 27 septembre

L’information avait fuité fin de semaine dernière, Blizzard officialise aujourd’hui la chose : la version Classic de World of Warcraft accueillera l’extension Wrath of the Linch King le 27 septembre 2022, date à laquelle la communauté pourra retourner à Norfendre pour se préparer à batailler contre le Roi Liche.

Le Roi Liche vous attend à la rentrée

On ne savait pas trop si l’extension allait arriver cette année ou non, même si les dernières bêtas nous donnaient un indice. C’est maintenant officiel, World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic sera disponible dans la nuit du 26 au 27 septembre, à minuit précisément pour nos contrées françaises.

Une courte cinématique a été mise en ligne, histoire d’accompagner l’annonce de la date et jouer sur la nostalgie des anciens joueurs. Histoire de motiver la communauté à se préparer à l’extension, un bonus d’expérience de +50% est lancé dès aujourd’hui, afin de préparer votre (ou vos) personnage d’ici la date de lancement.

Rappelons que cette version Classic permettra de se relancer dans l’extension comme à l’époque, avec le contenu qui sera déployé progressivement. On pourra ainsi (re)découvrir les terres du Norfendre, se balader dans la Toundra Boréenne, incarner un Chevalier de la Mort, apprendre la Calligraphie, débloquer des Hauts Faits et profiter de quelques commodités de l’époque actuelle, comme acheter un sésame et l’ajout d’améliorations aux salons de coiffure. La côte d’arène elle, redeviendra personnelle, et l’outil de donjons ne sera pas accessible, comme aux débuts.