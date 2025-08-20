Where Winds Meet : L’action-RPG fourre-tout sortira sur PS5 et PC en novembre

Un autre jeu à surveiller en cette fin d’année

Une nouvelle bande-annonce du jeu a été publiée pour fêter l’ouverture de la Gamescom, et pour être certain de s’adresser à un public plus mondial que par le passé. Where Winds Meet est désormais fin prêt et sortira le 14 novembre prochain sur PC et PlayStation 5. Pour le moment, aucune version Xbox ou Switch 2 en vue, sachant que la vidéo annonce une exclusivité console d’au moins 6 mois pour la PS5.

Si l’on a tendance à qualifier Where Winds Meet de fourre-tout, c’est parce que son ambition est sans limites. Le jeu veut vous proposer un monde ouvert riche en interactions, qui pourra être visité seul ou en compagnie de quelques-uns de vos amis étant donné que de la coopération est possible pour la campagne principale. On retrouve même un peu de PvP dans ce joyeux cocktail, afin de voir si votre personnage (que vous pourrez personnaliser entièrement) maitrisera mieux les arts martiaux que le protagoniste d’un autre.

Cette vidéo nous présente tout cela en s’attardant surtout sur la partie solo du jeu, avec quelques cinématiques et surtout beaucoup de combats contre des boss qui ne vous feront pas de cadeau. Pour en savoir plus sur Where Winds Meet, vous pouvez toujours visionner notre gros récap’ vidéo à propos du jeu, toujours d’actualité.