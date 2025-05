Warhammer Skulls 2025 : Voici le résumé du showcase centré sur la licence de Games Workshop

Beaucoup de jeux sont donc concernés au cours de ce Warhammer Skulls 2025 diffusé ce 22 mai 2025. Entre rééditions, patchs et tous nouveaux jeux, voici ce que l’on a pu apprendre durant l’événement sur l’univers Warhammer.

Warhammer 40,000: Dark Heresy

Date : Inconnue

: Inconnue Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC (via Steam, Epic et GOG)

On commence par un tout nouveau projet. Warhammer 40,000: Dark Heresy est la prochaine entrée C-RPG de la franchise, sur consoles et PC, et préparée par Owlcat Games. Le studio est habitué au genre et à la licence puisque ce sont eux derrière l’opus Rogue Trader.

Un premier teaser vidéo nous est offert avec un mélange de jolies cinématiques animées et phases de gameplay. On apprend que l’on incarnera un Inquisiteur qui devra enquêter sur l’hérésie frappant le Secteur Calixis, à l’aide d’une escouade que l’on commandera.

Les C-RPG étant riches narrativement, on nous promet ici une plongée comme rarement vécue dans les dessous de la fonction d’Inquisiteur. Les combats se dérouleront bien sûr au tour par tour tout en embarquant des systèmes comme la gestion de moral, où plus celui-ci est haut dans l’équipe, plus le combat aura de chances de bien se passer.

Malheureusement, aucune date de sortie n’est renseignée.

Warhammer 40,000: Rogue Trader – « Lex Imperialis »

Date : 24 juin 2025

: 24 juin 2025 Plateforme : PS5 – PC (via Steam et GOG)

Justement, on en parlait au-dessus, Warhammer 40,000: Rogue Trader n’a pas fini de s’étoffer. L’extension Lex Imperialis débarquera ce mois de juin pour prolonger l’aventure du C-RPG de Owlcat Games.

Au programme, une durée de vie de 15 heures durant laquelle vous ferez connaissance avec notamment un nouveau compagnon, des familiers supplémentaires ainsi que la toute nouvelle faction Adeptus Arbites. Arrivée le 24 juin sur les supports concernés.

Est annoncé également un Season Pass II donnant accès dès aujourd’hui à de nouveaux cosmétiques ainsi que les deux prochaines extensions, dont les informations arriveront plus tard.

Warhammer 40,000: Boltgun – Words of Vengeance

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : PC (via Steam)

Warhammer 40,000: Boltgun est en quelque sorte le DOOM-like old school de la franchise de Games Worskhop. Et s’il était déjà disponible sur quasi tous les supports, Auroch Digital a imaginé une nouvelle manière de retraverser son jeu.

Avec Words of Vengeance, on troque le gameplay classique contre une mécanique « typographique ». En gros, et avec son clavier, il faut taper les bonnes lettres, affichées de manière randomisées à l’écran, pour éliminer les ennemis qui vous barreront la route. Quatre difficultés sont au programme. C’est disponible dès aujourd’hui sur Steam, c’est gratuit, donc c’est la belle vie.

Warhammer 40,000: Boltgun 2

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC (via Steam)

Auroch Digital ne se cantonne pas à une déclinaison du premier épisode puisque sa suite, Warhammer 40,000: Boltgun 2 est aussi prévue. Edité par Big Fan Games, il s’agit bien ici d’une suite purement boomer shooter, à la DOOM.

On suit directement la continuité des événements de Boltgun, et comme d’habitude, on va voir du pays équipé d’un arsenal typique d’un bon Space Marine, dont l’Épée Tronçonneuse. De nouveaux ennemis redoutables feront leur apparition pour davantage de sang à faire couler.

Le rétro FPS débarquera en 2026.

Warhammer 40,000: Mechanicus 2

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC (via Steam et Epic)

Annoncé pour la toute première fois l’année dernière, là aussi dans un Warhammer Skulls, Warhammer 40,000: Mechanicus 2 revient cette année. Le principal enseignement est qu’on affrontera les Ligues de Votann, et ce pour la toute première fois dans une adaptation vidéoludique de Warhammer. On assiste aussi à quelques images de gameplay tour par tour à travers les champs de bataille variés que contiendra le jeu.

En ce qui concerne la sortie, patience, Mechanicus 2 arrivera cette année. Notez que le premier opus sera jouable gratuitement du 22 au 26 mai sur Steam.

Warhammer 40,000: Darktide – « Arbites Class »

Date : 23 juin 2025

: 23 juin 2025 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC (via Steam)

Le FPS coopératif Warhammer 40,000: Darktide, disponible depuis 2022 et après un crossover il y a quelques semaines avec Rogue Trader, héberge un nouveau DLC payant. Appelé « Arbites Class », un cyber-mastiff vous accompagnera et tout un arsenal bien évidemment brutal s’offre à vous. Le contenu débarquera le 23 juin.

Warhammer 40,000: Space Marine II – « Siege Mode »

Date : 26 juin 2025

: 26 juin 2025 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PC (via Steam et Epic)

LE gros carton récent de la franchise, Warhammer 40,000: Space Marine II, va bientôt recevoir une mise à jour intitulée « Siege Mode ». Ici, il va falloir repousser des vagues d’ennemis en essayant de survivre le plus longtemps possible.

En accumulant des points à chaque vague, il sera possible de s’améliorer, de se soigner, de se ravitailler en munitions ou carrément d’invoquer des renforts. Le genre de mode que l’on connait bien mais qui est toujours efficace. La mise à jour arrivera le 26 juin.

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC (via Steam et GOG)

Voici le retour d’un jeu majeur dans l’histoire de Warhammer et du jeu de stratégie en temps réel. Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition remet au goût du jour le jeu sorti initialement en 2004. Du côté du contenu, nous incarnerons l’une des 9 armées au sein des quatre campagnes jouables. Comptez aussi sur un mode multijoueur allant de deux à huit joueurs, en équipe ou en chacun pour soi, à travers plusieurs modes de jeu.

Mais cette nouvelle édition apporte évidemment ses modifications graphiques. Une meilleure gestion de la lumière, des textures refaites, des ombres plus détaillées, bref, un petit coup de pinceau a été apporté. L’ensemble a aussi été adapté pour les écrans 4K et autres moniteurs plus modernes que ceux d’il y a 20 ans. Enfin, ce n’est pas tout puisque l’intégration d’un Mod Manager permettra à la communauté d’être inventive, en sachant qu’il supporte tous les mods créés jusqu’ici.

Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition

Date : 10 juin 2025

: 10 juin 2025 Plateforme : PC (via Steam et GOG)

Pour clôturer la conférence, une petite surprise attendait les fans. Le premier opus de la licence Space Marine va en effet se voir embelli avec Warhammer 40,000: Space Marine Master Crafted Edition. Les aventures du capitaine Titus verront ainsi des textures et modèles de personnage améliorées, de la 4K, une refonte de l’interface ainsi qu’une bande s-on remasterisée.

Intégrant aussi la totalité de son contenu initial, le TPS sortira le 10 juin sur PC et Xbox Series en étant disponible Day One sur le Game Pass. Petite déception néanmoins, pas de version PS5 de prévue pour l’instant.

Mais également…

Maintenant que nous vous avons listé les annonces majeures du showcase, retrouvez ci-dessous les passages plus brefs ou plus discrets de tout un tas de titres Warhammer.

Total War: Warhammer III – Tides of Torment

Date : Été 2025

: Été 2025 Plateforme : PC (via Steam et Epic)

Un nouveau DLC pour le jeu de stratégie au tour par tour Total War: Warhammer III s’annonce pour cet été. Intitulé « Tides of Torment », on en saura plus dessus ce vendredi mais on a déjà pu avoir un aperçu le prochain Seigneur Légendaire.

Warhammer 40,000: Tacticus – Faction Adeptus Custodes

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : iOS – Android

Le gacha et free-to-play mobile Warhammer 40,000: Tacticus a quant à lui passé une tête pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle faction, l’Adeptus Custodes.

Blood Bowl 3 – Saison 9

Date : 10 juin 2025

: 10 juin 2025 Plateforme : PS5 – Xbox Series – PS4 – Xbox One – PC (via Steam et Epic)

Un peu en marge de l’univers principal de Warhammer, il n’empêche que le jeu de sport brutal à souhait fait partie de la licence et il avait des choses à montrer. Une nouvelle saison arrive le 10 juin avec l’annonce de l’équipe Khorne et de l’objet gratuit : l’entraineur de l’équipe Khorne.

Warhammer 40,000: Vermintide 2 – The Well of Dreams

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : Xbox Series – PS4 – PC (via Steam)

Warhammer 40,000: Vermintide 2 nous présente le troisième niveau de la campagne Verminous Dreams. C’est disponible dès à présent et c’est gratuit. Rappelons que depuis le 13 mai, le FPS est sur le Game Pass.

Warhammer 40,000: Speed Freeks – Version 1.0

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : PC (via Steam)

Disponible depuis le 6 août en early access, Warhammer 40,000: Speed Freeks, le jeu de voitures aux allures de foutoir ambulant passe dès aujourd’hui en version 1.0, avec 10 nouvelles maps, 9 véhicules, du jeu offline et la possibilité d’héberger des parties.

Supremacy: Warhammer 40,000

Date : Fin 2025

: Fin 2025 Plateforme : iOS – Android

Par les créateurs de Supremacy 1914, un tout nouveau free-to-play mobile de grande stratégie multijoueur s’annonce pour fin 2025 avec un premier trailer. Disponible en fin d’année, le titre démarre ses pré-inscriptions dès aujourd’hui.

Warhammer 40,000: Battlesector – Deeds of the Fallen

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : Xbox Series – PS4 – Xbox One – PC (via Steam, GOG et Epic)

On reste dans la stratégie avec une mise à jour majeure et gratuite pour Warhammer 40,000: Battlesector. On y trouvera par exemple un nouveau mode de jeu intitulé Crusade, mais aussi la campagne scénarisée » Deeds of the Fallen ».

Cette dernière comportera 12 missions et ajoutera trois nouvelles unités. Précisons qu’elles pourront aussi être utilisées dans les autres modes de jeu. Enfin, l’équipe de développement donne rendez-vous pour une annonce en fin d’année.

Warhammer 40,000: Warpforge – Faction Enfants de l’Empereur

Date : 22 mai 2025

: 22 mai 2025 Plateforme : iOS – Android – PC (via Steam)

Terminons ce résumé de conférence avec un petit tour du côté du jeu de cartes Warhammer 40,000: Warpforge. Le free-to-play développé par Everguild accueille les Enfants de l’Empereur en tant que nouvelle faction jouable.

Il est désormais le temps de nous quitter après avoir fait le tour de la très grande majorité du contenu dévoilé au sein de ce Warhammer Skulls 2025. Retrouvez l’intégralité de la conférence sur la chaîne Youtube de Warhammer. Nous retiendrons logiquement Boltgun 2, Space Marine Master Crafted ou encore Dark Heresy. Et vous ?