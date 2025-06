Voir des Puppets mener des combats de boxe est désormais réel avec Felt that: Boxing annoncé pendant la Summer Game Fest

Comment vous décrire ce nouvel OVNI du jeu vidéo… Felt That: Boxing se considère comme un jeu de boxe dans un monde de marionnettes alliant des combats aussi chaotiques que ridicules, le tout animé en temps réel et développé sous Unreal Engine. On y incarne Ezra Wright, ou plutôt Fuzz-E pour les intimes, qui se trouve être une marionnette obligée de s’engager sur les rings du prestigieux Tournament of a Million Punches dans le seul but de sauver le destin funeste de son orphelinat voué à la destruction.

À croire que Geoff Keighley en rêvait

Felt That: Boxing, que l’on pourrait rapprocher de Punch Out!!, viendra apporter une bonne dose d’humour à la boxe dans un mélange de mignonnerie et de brutalité, d’une absurdité assez déconcertante jusqu’aux animations outrageusement exagérées à base de crochets mal cadrés ou encore d’esquives mal esquivées quand ce ne sont pas les KO façon cartoon qui prennent le dessus. La progression se fera notamment par le biais de mini-jeux loufoques comme récurer des toilettes ou esquiver des tranches de pain volantes.

Le jeu allie notamment des combats basés sur la physique à des commandes réactives basée sur vos compétences. Préférerez-vous le mode arcade ou bien le mode chaos pour déclencher une rafale de coups de poings ? Le mode histoire est prévu pour durer de 8 à 12 heures en enchaînant les arènes et les boss excentriques, tandis que des défis de dresser viendront augmenter la durée de vie avec des entraînements décalés.

Vous le remarquez à son esthétique, Felt That: Boxing dispose d’une direction artistique tout à fait originale à base de textures cousues main, de coutures apparentes, mais aussi et surtout de décors en carton pâte. De nombreux cosmétiques sont par ailleurs prévus pour personnaliser votre personnage.

Felt That: Boxing est pour l’instant prévu pour 2026 sur PC. Le jeu ne dispose pas encore d’éditeur et aucune autre plateforme n’a été annoncée pour l’instant.