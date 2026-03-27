Voici la liste des jeux les plus vendus en France en 2025, avec peu de surprises au classement

Toujours les mêmes, avec quelques bonnes surprises

On commence donc par le fameux top 20 des jeux les plus vendus en France en 2025, qui a été relayé par BFM. Il est divisé en deux catégories, l’une concernant la valeur rapportée par chaque titre, et l’autre le volume d’unités écoulées. Dans les deux cas, le top 3 est presque le même, avec un EA Sports FC 26 qui est naturellement champion, tandis que Battlefield 6 et Call of Duty: Black Ops 7 ferment la marche (et un EA Sports FC 25 qui continue à se vendre énormément).

On s’intéressera surtout au classement calculé en fonction du nombre de ventes sur consoles, plus intéressant ici :

EA Sports FC 26 EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 7 Battlefield 6 Assassin’s Creed Shadows Légendes Pokémon Z-A Grand Theft Auto V Hogwarts Legacy Ghost of Yotei Minecraft: Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto Online Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 6 Split Fiction Mario Kart 8 Deluxe Super Mario Party Jamboree It Takes Two Clair Obscur: Expedition 33 Monster Hunter Wilds Donkey Kong Bananza

Hormis les habitués du classement, quelques belles performances sont donc à noter comme Assassin’s Creed Shadows qui parvient à se hisser à une place assez importante, tandis que Split Fiction est aussi un succès en France. Et comment ne pas noter la place de Clair Obscur: Expedition 33, qui n’est pas qu’un succès qu’à l’international.

Un marché en hausse après une normalisation post-Covid

En dehors de ce classement, le bilan du SELL évoque une hausse du chiffre d’affaires total du jeu vidéo en 2025, avec 5,8 milliards d’euros réalisés, soit une augmentation de 2,9 %. À vrai dire, c’est surtout grâce au marché mobile que le chiffre augmente, grâce à une hausse de 11 % sur ce secteur, là où le marché des PC et des consoles stagne au même niveau qu’en 2024 (même si le marché des consoles reste majoritaire).

Le marché du physique résiste encore en France où il représente 42 % des ventes, ce qui est une baisse, mais en comparaison avec d’autres pays européens, ce pourcentage reste encore très important. Et si le public achète encore des boîtes, il n’hésite plus non plus à verser dans la microtransaction. La vente de ces produits et des DLC a explosé, avec une hausse de 36 % sur PC et 51 % sur consoles, ce qui s’explique assez facilement en regardant le classement des jeux vendus (avec beaucoup de titres qui possèdent des DLC) et les nombreux free-to-play du moment.