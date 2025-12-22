Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty et pilier d’Electronic Arts, est décédé suite à un accident de voiture

Le grand nom derrière les FPS les plus populaires de l’industrie

NBC nous apprend ce soir que Vince Zampella est décédé suite à un terrible accident au bord de sa voiture sur une autoroute en Californie du Sud, au nord de Los Angeles, aux côtés d’une autre personne dans le même véhicule. Le passager aurait été éjecté et serait mort à l’hôpital suite à ses blessures, tandis que le conducteur aurait été pris au piège dans l’incendie du véhicule. On ignore à quelle place se trouvait Vince Zampella, mais les autorités

Connu comme étant le co-créateur de la licence Call of Duty chez Infinity Ward (studio qu’il a co-fondé) après avoir travaillé sur Medal of Honor, il était devenu le visage de Respawn Entertainment, un studio à qui l’on doit les jeux Titanfall, Apex Legends ainsi que les Star Wars Jedi. Depuis cinq ans, il officiait chez DICE et avait pour but de redresser la licence Battlefield, en étant l’un des principaux architectes de Battlefield 6. Autant dire que la mission était remplie, puisque cet épisode est l’un des plus grandes succès de la saga. Electronic Arts n’a pas encore réagi à cette nouvelle.

Vince Zampella était un dirigeant très reconnu dans l’industrie, dont le nom pesait énormément, même auprès du public. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.